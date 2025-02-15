Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı

İstanbul Havalimanı'na yolcu karşılamaya geldiği sırada gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı.

Demiren Yatırım Holding'den yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, söz konusu şirketin Demiren Yatırım Holding'le bağlantılı olmadığı belirtildi. Açıklamada "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait 'Mikare Real Estate' şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır" denildi.

Holdingin açıklamasında tutuklanma süreci şu şekilde aktarıldı:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de, Ziraat Bankası’ndan aldığı milyonlarca dolarlık kredi borcunu ödemeyen Demirören ailesi, Almanya’da aldığı krediyi ödemeyince mahkemelik olmuştu. Gayrimenkul şirketi hakkında iflas kararı verilmişti. Kararın nedeni ise Tayfun Demirören’in Berlin’de 2014’te kurduğu Mikare Real Estate’in, 2020’de aldığı 240 milyon avro krediyi ödememesiydi.

Demirören Holding ise 3 Ocak 2024'te söz konusu karara ilişkin açıklamasında, şirketin Tayfun Demirören’e ait olduğunu ve bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğunu bildirdi.

Tayfun Demirören, iflas eden şirketi üzerinden çek verdi ve bu çeklerin karşılıksız çıkması üzerine icralık oldu.

İstanbul İcra Ceza Masası, Tayfun Demirören'i 2024 yılındaki bir çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle önce 43 milyon 700 bin lira para cezasına çarptırdı. Demirören, daha sonra yine 2024 yılındaki bir başka çekle ilgili de karşılıksızdır işlemi sebebiyle 22 milyon 770 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bunun ardından İcra Ceza Mahkemesi, Tayfun Demirören hakkında tazyik hapsi verip yakalama kararı çıkartmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Demirören İstanbul Havalimanı'na yolcu karşılamaya geldiği sırada İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınmıştı.