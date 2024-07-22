Demirören Medya Grubu'nda üst düzey ayrılıkta Eylem Tok ayrıntısı

Demirören Medya Grubu'nda üst düzey bir ayrılık yaşandı. Yöneticilik yapan Celal Korkut ile Yardımcısı Bülent Ovacık'ın kurumla yolları ayrıldı. Ayrılık, Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un ölüme neden olduğu kazayla başlayan Rojda Altıntaş sürecini iyi yönetememesi nedeniyle gerçekleşti.

Demirören Medya Grubu'nda üst düzey bir ayrılık yaşandı. MedyaRadar’ın haberine göre Polis-Adliye muhabirliğiyle başladığı 46 yıllık gazetecilik hayatının 33 yılında yöneticilik yapan Celal Korkut ile Yardımcısı Bülent Ovacık'ın kurumla yollarını ayırdı.

‘ROJDA ALTINTAŞ SÜRECİNİ YÖNETEMEDİ’

Mart 2021’de Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Kubilay Gülbek'in görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Celal Korkut’un vedasına dair detaylar da ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre söz konusu ayrılık Celal Korkut’un Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un ölüme neden olduğu kazayla başlayan Rojda Altıntaş sürecini iyi yönetememesi nedeniyle gerçekleşti.

YERİNE KONUŞULAN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Celal Korkut’un yerine gelecek isim de ortaya çıktı. DHA Genel Müdürlüğü için CNNTürk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın ismi geçiyor.