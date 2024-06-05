Demirören’in okul kararı mağdur etti

Demirören Grubu’na ait Ata Koleji’nin kapatılma kararına velilerin ve öğretmenlerin tepkisi sürüyor. Sözleşme yenileme döneminin bittiğine dikkat çeken öğretmenler, “Hepimizi koca bir belirsizliğe ittiler” dedi.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Ata Koleji’nin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde eğitime ara vereceğine ilişkin kararına velilerin ve öğretmenlerin tepkisi sürüyor.

Balmumcu Mahallesi’nde bulunan ve Demirören Grubu’na ait kolejde öğretmenler yeni eğitim öğretim dönemi için sözleşme yenilenmesi beklerken okulun eğitime ara vereceği ifade edildi. Söz konusu karar 31 Mayıs’ta yapılan toplantıda öğretmenlere duyurulurken velilere ise karara ilişkin mail gönderildi.

Söz konusu okulun 2024-2025 eğitim öğretim döneminde eğitimi durdurma gerekçesi ise “okulun bulunduğu çevredeki uzun süredir devam eden inşaatlar” olduğu ileri sürüldü.

Ancak, yaklaşık 65 yılı aşkın süredir eğitim veren Ata Koleji’ne ilişkin 11 Haziran 2021 tarihinde yapı denetim raporu hazırlandı. Çevresindeki inşaatların devam ettiği süreçte yapılan testte okulun sağlam olduğu vurgulanarak “50 yılda deprem aşılma olasılığının yüzde 10 olması durumunda, deprem performansının Can Güvenliği Performans Düzeyinde olduğu kanaatine varılmıştır. Yapının eğitim ve öğretim kurumu olarak kullanılmasında statik bir sakınca olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Özel okullardaki kayıt yenilemenin yanı sıra öğretmenler için sözleşme yenileme süreçleri sona ererken veliler ve eğitimciler “aniden” gelen eğitime ara verme kararına karşı çıktı.

HEPİMİZİ BELİRSİZLİĞE İTTİLER

Ata Koleji’nde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen yaşananlara tepki gösterdi. Sözleşmelerinin yenilenmesini bekledikleri sırada aniden eğitimi durdurma kararı alınarak mağdur edildiklerini söyledi. Okulda yaklaşık 80 öğretmenin olduğuna dikkat çeken eğitimci, “Öğretmenlerin sözleşme dönemi sona erdi, öğrenciler için erken kayıt dönemi bitti ve bu kararı şimdi duyuruluyor. Veliler çocuklarına okul, bizse iş arama telaşına düştük. Sözleşmelerin yenileneceği tarih olarak 20 Mayıs denildi sonra 27 Mayıs’a çektiler, ‘4 Haziran’a kadar bu süreç bitecek merak etmeyin. Maaş artışı için görüşüyoruz’ denildi. Sözleşme yenilenmesi için çağırılmayı beklerken 31 Mayıs’ta düzenlenen toplantıda ise okulun kapatılacağını öğrendik. Sayısız personeli belirsizliğe ittiler önceden bildirilmesi gereken bir karardı” dedi.

“Bunca nitelikli eğitim kadrosu varken bu okulu kapatmaları haksızlık” diye konuşan öğretmen son olarak şunları aktardı: “Okul, denizi ve Boğaziçi Köprüsü’nü görüyor. Çok değerli bir arazi. Kanaatimiz burada bir rant çıkarı olduğu yönünde. Öne sürdükleri neden ise ‘çevrede inşaat olması’ ancak bu inşaatlar hep vardı, birden başlamadı.”

BİR KARARLA OKULSUZ KALDIK

Kolej tarafından velilere gönderilen ve imzalanması istenen dilekçede “yaptırmış olduğum kaydı iptal etmek istiyorum” ibaresinin geçtiğine dikkat çeken bir veli, “Biz kayıt iptal etmek istemiyoruz. Bu ibareye karşı çıktığımızda ise para iadesi yapmayacaklarını söylediler. Ancak kayıt iptali demek ‘Ben iptal ediyorum, hiçbir hak talep edemem’ demek, biz buna karşı çıkıyoruz” diye konuştu.

Ocak ayında 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için ödeme yaptıklarını söyleyen veli son olarak şunları aktardı: “Şu an ödediğimiz ücreti alıp alamayacağımız da belirsizliğini koruyor. Çocuklarımız ortada kaldı, bir gecede öğretmenler işsiz, öğrenciler okulsuz bırakıldı. Sınava hazırlanan sayısız öğrenci varken böyle bir karar nasıl alınabilir? Şu an başka bir okula kayıt yaptırmak istesek bile ya kontenjan yok ya da fiyatlar son zamlarla birlikte artmış durumda. Madem böyle bir karar alınacak neden önceden haber verilmiyor? Neden ön kayıt ücreti alıyorlar? Hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz mağdur edildi.”