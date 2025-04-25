Demirtaş hakkında açılan yeni dava: DEM Partili Temelli'den 'sabote' açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş hakkında açılan yeni davanın "barış sürecini sabote edici nitelikte" olduğunu söyledi.

Temelli, dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirilen görüşme sırasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açılan yeni dava ve İmralı görüşmeleri hakkında ANF'ye konuştu.

Demirtaş'ın "Kürt sorununun müzakere edilmesi" sözleri nedeniyle açılan davanın süreç için sabote edici olduğunu ifade eden Temelli, "Dolayısıyla bu bürokratik tavırdan vazgeçilmesi gerekiyor" dedi.

Temelli, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye bürokrasisinin; yargı bürokrasisiyle, güvenlik bürokrasisiyle, savunma bürokrasisiyle bir bütün olarak siyasetin ve toplumun gündemiyle barışık olması gerekli diye düşünüyorum. Dolayısıyla artık siyasallaşmış bir yargı değil, tamamen adaletli bir yargının ihtiyacını duyuyoruz. Biz bu tür davaların, aslında tıpkı bundan önce olduğu gibi, barış sürecini sabote edici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bürokratik tavırdan vazgeçilmesi gerekiyor."

ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRECEK Mİ?

PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerin olup olmayacağına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"İmralı’ya dair bir tarih belirleme süreci olmadı. Çünkü bu konuşmamızın gündemi yargı alanıyla ilgiliydi, düzenlemelere dairdi. O, İmralı heyetimizin yaptığı görüşmelerle biçimleniyor. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri İmralı heyetimiz zaten açıklayacaktır."

DEM PARTİ YILMAZ TUNÇ GÖRÜŞMESİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve partinin grup başkanvekilleri, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti.

Ancak Önder’in 15 Nisan'da yaşadığı kalp sorunu ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle görüşme yapılamadı.

Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması nedeniyle grup başkanvekilleri ile Türkdoğan’ın Tunç ile görüşeceği netleştirildi. Söz konusu görüşme dün Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşti.

DEMİRTAŞ'A DAVA AÇILDI

Görüşme sırasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, AİHM ve AYM kararlarına rağmen yaklaşık dokuz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2016 yılındaki yedi ayrı konuşmasından dolayı 15 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep eden iddianameyi tebliğ etti.

İddianame, Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşma günü 24 Eylül 2025 olarak belirlendi. Yürütülen süreci başından beri destekleyen Demirtaş’a, Öcalan ile ilgili söylediklerinden dolayı dava açılması dikkat çekti.

Söz konusu iddianamede yer alan Demirtaş’ın konuşması kısaca şöyle:

"Çözüm ve müzakere masa dediğimiz şey en erdemli yoldur. Her cesaretli siyasetçinin denemesi gereken en erdemli yoldur. Bunun da yolunu defalarca haykırdık, defalarca doğruyu işaret ettik. Sizler Sayın Öcalan’ı İmralı’da bir esir gibi tecrit altında tutmaya devam ettikçe işte bu yol açılmıyor. Bu yolu açmanın biricik tek anahtarı var artık, çözüm sürecinde en net iradeyi, en kararlı iradeyi ortaya koymuş bir halk önderini bu şekilde küçümseyerek, hiçe sayarak halkla temasını tecrit uygulayıp keserek çözüm adına bir mesafe kat edemezsiniz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde demokrasi adına darbelere karşı durup özgürlüğü savunma adına şu ölümleri durdurup barışçıl çözümü gerçekleştirme adına tecride son verilip Sayın Öcalan’ın şahsında bir kez daha müzakereye dönülmesi adına lütfen meydanları, alanları daha fazla kullanın."