Demirtaş için tahliye iddiası: 8 Ekim tarihi neden öne çıktı?

Yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 8 Ekim'de tahliye olabileceği iddia ediliyor.

8 Ekim tarihini işaret eden Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman oldu. AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği ikinci hak ihlali ve tahliye kararına Türkiye'nin itiraz süresinin 8 Ekim Çarşamba günü dolacağını belirten Karaman, itiraz edilmemesi halinde Demirtaş'ın tahliye olabileceğini vurgulamış ve bu ihtimali, "Sürecin turnusol kağıdı" olarak nitelendirmişti.

AİHM, Temmuz 2025'te Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi amaç taşıdığı ve hak ihlalleri oluştuğu yönünde yeni bir karar vermişti. Türkiye'nin itiraz için 3 aylık süresi bulunuyor, eğer itiraz ön incelemeden geçerse dosya Büyük Daire'ye gönderilecek.

Ancak karara itiraz edilmezse, AİHM karaı kesinlik kazanacağı için Demirtaş için tahliye yolu açılabilir. Ancak bu karara ve itiraz süreci işletilmemesine rağmen Demirtaş cezaevinden çıkamayabilir.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN ÇAĞRI

Diyarbakır Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada da AİHM’in Demirtaş ile ilgili verdiği tahliye kararının uygulanması çağrısı yapıldı:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, Sayın Selahattin Demirtaş'ın 2019 yılında yeniden tutuklanmasının hukuki temelden yoksun ve esasen siyasi saiklerle gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır. Mahkeme, bu tutuklamanın Sayın Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkı, makul sürede yargılanma hakkı ile tutukluluğun yargı denetimine tabi tutulması hakkını ihlal ettiğini belirtmiş, söz konusu uygulamanın demokratik kamuoyu tartışmasını ve seçilme hakkını engelleyen siyasi bir müdahale niteliği taşıdığını açıkça ifade etmiştir."

AİHM'İN DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ İHLAL KARARLARI

AİHM, şu ana kadar Demirtaş hakkında 3 kez 'hak ihlali' kararı verdi. Demirtaş'ın 20 Eylül 2019 tarihinde başlayan geçici tutukluluk sürecinin "hukuki değil siyasi nedenlere dayandığı" ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyuşmadığı sonucuna varan bir karar açıklamış ve 'hak ihlali' kararı vermişti.

Öte yandan AİHM tarafından 22 Aralık 2020 tarihinde açıklanan ve Kobani olayları ve milletvekilliği dokunulmazlığını da konu alan Selahattin Demirtaş kararının uygulanışına ilişkin denetim süreci hâlihazırda Bakanlar Komitesi önünde devam ediyor. Ancak üç AİHM kararının ardından yapılan tahliye başvurularının tamamı reddedildi.

FETİ YILDIZ DA “UYULMALI” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da CNN Türk'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" diyerek Demirtaş'ın tahliyesinin daha fazla ertelenmemesi yönünde görüş bildirmişti.

9 yıl önce dokunulmazlığı TBMM'de kaldırıldıktan sonra Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.