Demirtaş'ın avukatı Aktar: Erdoğan'ın söylediği şey Kürt siyasetinin teslim olmasıdır

Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Emin Aktar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin son grup toplantısında DEM Parti hakkındaki sözlerini değerlendirdi.

Evrensel'den Elif Ekin Saltık'a konuşan Aktar, Erdoğan'ın “Cumhur İttifakının uzattığı elin değerinin layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz” sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Aslında söylediği şey yeni dönemde Kürt siyasetinin teslim olmasıdır. Bizimle çıtası çok düşük belli çözümler karşılığında, kayyım atanmaması, Kürtçenin belli ölçüde yaygınlaşması gibi, tek ses olarak oraya katılması gibi öneriler var, benim gördüğüm öyle.”

Rojava’da Kürtlerin statü sahibi olma endişesinin etkili olduğuna ve bunun önüne geçilmeye çalışıldığına dikkat çeken Aktar, “Kürt siyasetini kendi yedeğine alma çabası var” dedi.

“Kobanê davasında 6-8 Ekim olaylarından dolayı Demirtaş dahil bütün Kürt siyasetçiler aklanmıştır” diyen Aktar “Bütün çabalara rağmen ceza verememişlerdir. Çünkü orada yaşananları ortaya koyacak kanıt yok” diye konuştu.