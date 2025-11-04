Demirtaş'ın avukatı, Bahçeli'nin sözlerini yorumladı: Hayırlı olsun diyoruz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “tahliyesi hayırlı olur” sözlerini "Bahçeli'nin hayırlı olur inşallah demesine biz de hayırlı olsun diyoruz. Aslında Sayın Bahçeli sadece şu an itibariyle bu meseleye dair dahiliyeti noktasında üst perdeden bir şey söylemiyor” diyerek yorumladı.

İlke TV’ye konuşan Kahraman, AİHM kararının kesinleşmesinin ardından Demirtaş’ın tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. İstinaf Ceza Dairesi’ne başvurduklarını belirtti.

Kahraman, istinafın iki seçeneği olduğunu söyledi: “İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir.”

2019'dan bu yana Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvurunun hâlâ sonuçlanmadığını belirten Kahraman, istinaftan gelecek olumsuz bir karar hâlinde yeni bir başvuru yapacaklarını belirtti. Kahraman, “Anayasa Mahkemesi'nin bu sürecin bu az önce de işaret ettim hassasiyetini de gözeterek devreye girmesi gerekiyor. Bu tutukluluğun aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca artık bir kötü muameleye dönüştüğünü ileri sürüp bir tedbir talebinde bulunabiliriz.” diye konuştu.

Kahraman, olumsuz ihtimalini değerlendirse de olumsuz bir sonuç beklemediğini ifade etti.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE BAĞLI"

Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin doğrudan Suriye’deki gelişmelere bağlı olduğunu ifade eden Kahraman, "Mesele Suriye'de başladı. Aslında Suriye'de bitecek. Ya da daha özel söylemek gerekirse mesele aslında Rojava'da başladı. Rojava meselesiyle sanırım noktalanacak. Hatırlarsınız yani bu dosyayı biz Kobani dosyası olarak anıyoruz. Aslında Kobani'den kastımız Rojava'dır. Yani o dönem IŞİD saldırısı bütün bir Rojava bölgesine yönelikti ve bu saldırıların ve karşı direnişin sembolü haline gelen Kobani meselesiydi" dedi. Kahraman, 2014’te Demirtaş’ın bu meseleye karşı direndiğini ve tutukluluğunun da bu siyasetle bağlantılı olduğunu belirtti.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Bahçeli’nin açıklamasını değerlendiren Kahraman, “Dolayısıyla Suriye'de işler iyi gittiği müddetçe, Rojava'da işlerin iyi gittiği müddetçe, aslında bunun Türkiye'ye bu siyasal sürece de olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Ben, Sayın Bahçeli'nin bu sözlerini böyle yorumluyorum. Yani, aslında Suriye'de de işler iyi gidiyor. Yani SDG ve merkezi hükümet arasındaki görüşmelerde mesafe alındığı çok belli. Dolayısıyla bunun Türkiye sahasına, bize de yansıması bu şekilde inşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.