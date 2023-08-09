Demirtaş'ın avukatından çağrı: Yok mu bir sözünüz?

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkiline bir tweet nedeniyle en az 7 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini hatırlatarak "Yok mu bir sözünüz?" diye seslendi.

Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kobani davasında çıkması muhtemel cezaya dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı dava hakkında açıklama yapan Karaman, "'Halklarımız', hukukçu, aydın ve entelektüellerimiz ve de siyasetçilerimiz! Kobani dosyasında, Demirtaş ve arkadaşlarına, 6 Ekim 2014 tarihli aşağıdaki twit nedeniyle, en az 7 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Şaka değil verilecek! Yok mu bir sözünüz?" dedi.

“Halklarımız”, hukukçu, aydın ve entellektüellerimiz ve de siyasetçilerimiz!



Kobani dosyasında, Demirtaş ve arkadaşlarına, 6 Ekim 2014 tarihli aşağıdaki twit nedeniyle, en az 7 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.



Şaka değil verilecek!



Yok mu bir sözünüz? pic.twitter.com/x3wrtM222D — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) August 8, 2023

Açıklamanın öldürme ya da öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlamasına gerekçe olamayacağını belirten Karaman, "Türkiye akademi camiasından 10 yetkin ceza hukukçusu beri gelsin! Bu twitle, öldürmeye ve öldürmeye teşebbüse azmettirme suçunun işlenebileceğini söylesin, susalım! Akademik ahlak ve namus için söylesin!" ifadelerini kullandı.