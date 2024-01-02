Demirtaş, Kobane Davası'nda konuştu: Savunmamı babama ithaf ediyorum

Kobane Davası, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın beyanlarıyla devam ediyor. Demirtaş bugünkü savunmasına, "Savunmamı Tahir ustaya, babama ithaf ediyorum" diyerek söze başladı.

IŞİD’in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşılık 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobane Davası devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobane Davası’nda esasa ilişkin savunmasını yapıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, DEM Parti Hukuk Komisyonu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Mahkeme heyeti, babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden Demirtaş'a "Başınız sağ olsun" diyerek duruşmaya başladı. Heyet, Demirtaş'a savunmasına devam edip etmeyeceğini sordu. Demirtaş, "Elimden geldiğince devam edeceğim" dedi.

"NEDEN BİZE BU KÖTÜLÜK YAPILIYOR?"

"Savunmamı, emekçi Tahir ustaya, babama onun şahsında tüm emekçi anne ve babalara ithaf ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Demirtaş şunları söyledi:

"Kumpas davalarını teşhir etmeye devam edeceğiz. Tarihi yalanları bir kez daha ifşa edelim ki hakikatin üzerindeki karanlığı kaldıralım. Biz siyasetçiyiz. Dünya genelinde olduğu gibi siyasetin etkinliği ve yetkinliği azaldığının farkındayız. Türkiye’de siyaset neden çöktü? Biz beden hapisteyiz? Bu dava vesilesiyle gerek insanlık tarihi gerek halkların tarihi açısından anlatacağız. Bu davada en çok sorduğumuz soru nedendir. Neden bize bu kötülük yapılıyor? Bize bu kumpas davasını hazırlayanlar, ayaklarına dolaştı. Biz savunmalarımızla bütün bu kaosu atmaya çalışıyoruz. Bu karmaşayı yaratan biz değiliz. Bu dava bilgeleştirdi. Bu acılar bizi bilgeleştirdi. Bu dava vesilesiyle kötülüğün kaynağını anlatacağım."

Duruşmaya 13.30’a kadar ara verildi.