Demirtaş sorumluluk almak istiyor

Haber Merkezi

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş avukatı ile görüştü.

Amida Haber’de yar alan habere göre: görüşmeye dair bilgi veren Avukat Sıtkı Zilan, “Av. Mahmud Koyuncu ile beraber, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP E. Genel Başkanı Sayın Selahaddin Demirtaş’ı ziyaret ettik. Kendisinin de bu barışa dair sorumluluk almak istediğini, buna kendini mecbur hissettiğini söyleyen Demirtaş; bu rolü cezaevinde değil, ancak cezaevi kapısının dışında oynayabileceğini dile getirdi” ifadelerini kullandı.