Demirtaş sürece tam destek verdi

POLİTİKA SERVİSİ

Meclis’te siyasi parti görüşmelerini tamamlayan DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi’nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti açıklamalarda bulundu.

Heyetten Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş’ın sürece desteğinin tam olduğunu söyledi.

Pervin Buldan ise, ‘‘Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler’’ ifadelerini kullandı. İmralı heyetinin görüşme trafiği devam ederken MHP’nin resmi sosyal medya hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bulunduğu bir görselle ‘‘Barışla herkes kazanır’’ paylaşımı yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor. DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet, Meclis’te siyasi parti ziyaretlerini geçen hafta tamamladı.

DEM Parti heyeti dün Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Heyet, Edirne Cezaevi’ne saat 13.12’de geldi. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından heyet çıkışta kısa bir açıklama yaptı.

TARİH BELLİ DEĞİL

Hem Selahattin Demirtaş’ın hem de Selçuk Mızraklı’nın süreci desteklediğini belirten Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi: ‘‘Sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştük. Sağlıklarını ve morallerini çok iyi gördük. Sürece desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler. Televizyonlarda bu konularda spekülasyon yapıyorlar. Bunlara gerek yok, bunlar gelmekte olan barışa hizmet etmiyor. Bir emek, çaba ve mümkün olan en geniş katılımı sağlamakla uğraşıyoruz. Var gücümüzle heyetimiz, partimiz, dostlarımız ilk kez bu kadar geniş bir paydada buluştuk. Yarın Figen Hanım’ı da ziyaret ettikten sonra Ankara’da geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz. Burada herkes kazanır, kaybeden olmaz.

Kamuoyunda sıklıkla çözüm ve barış kavramlarını birbirlerine karıştırıyorlar. Çözüm demokratik bir mücadeledir ve uzun zaman alır. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır. Kamuoyundan gizlediğimiz ya da gizleyeceğimiz hiçbir şey olmayacaktır. Barış için elimiz yüreğimizde geziyoruz. Herkesin katkılarını eleştirilerini önemsiyoruz.’’ Önder, bir sonraki İmralı Cezaevi ziyaretinin zamanının henüz kesinleşmediğini de söyledi.

Heyette yer alan Ahmet Türk, şöyle konuştu: ‘‘Binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın uzaklaşması değil gereğinin yerine getirilmesi için yürütülen bir süreçtir. Bizim çabamız barış içindir. Türkiye’nin barışa ihtiyacı var. Biz bunu sağlayarak Türkiye’nin bölgede daha güçlü bir demokrasi inşa etmesini istiyoruz. Bizim amacımız halklarımızın kardeşliği içindir.’’ Pervin Buldan ise şunları söyledi: ‘‘Bugün sayın Demirtaş’ı ve sayın Mızraklı’yı ziyaret ettik. Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Sayın Demirtaş ve Mızraklı’nın bu sürece ilişkin yaptıkları açıklamalar oldukça net. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler. Bu sürecin bir barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuz yok.’’

Öte yandan DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından bugün Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

YAZILI AÇIKLAMA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, yeni süreci ‘Demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci’ olarak tanımladı ve desteğini açıkladı. Demirtaş, ‘‘Sayın Abdullah Öcalan’a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum’’ dedi. Demirtaş, yazılı açıklama yaptı. Yeni süreci ‘Demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci’ olarak tanımlayan Demirtaş, ‘‘Özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan’a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum’’ dedi. ‘’’ ifadelerini kullandı.

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İSLAM KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da ‘yeni süreç’ ile ilgili mesajlar verdi. ‘‘Ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır’’ diyen Erdoğan, ‘‘Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz’’ ifadelerini kullandı. Erdoğan, yeni sürecin tek amacının ‘‘terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi’’ olduğunu söyledi. Erdoğan, Diyarbakır’da partisinin 8. Olağan İl Kongresi’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, ‘‘Diyarbakır’ın huzuru unutmayın, Türkiye’nin huzurudur. Diyarbakır’ın refahı, unutmayın Türkiye’nin refahıdır. Diyarbakır’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir’’ dedi. ‘‘Bizim kardeşliğimiz, İslam kardeşliğidir’’ diyen Erdoğan, ‘‘Bizim kardeşliğimiz, kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, orduları Diyarbakır’ı fetheden, dönemin gavurlarına karşı gaza eden adalet timsali Hazreti Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız Hazreti Ebubekir yoldaşlığı, gönüldaşlığımız Hazreti Ali gönüldaşlığıdır’’ ifadelerini kullandı.