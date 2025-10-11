'Demirtaş tahliye edilmelidir' diyen AKP’li Ensarioğlu: “Komisyon Öcalan’la görüşmeli"

AKP İstanbul milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, TBMM’de çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesi gerektiğini ve Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin "süreç için olumlu olacağını" söyledi.

AKP İstanbul milletvekili Ensarioğlu, Medyascope muhabiri Ferit Aslan’ın sorularını yanıtladı.

"KESİNLİKLE SIKINTI KALMADI"

Sürecin geldiği noktayı değerlendiren Ensarioğlu, gelişmelerden umutlu olduğunu belirterek, “Ben sürecin iyi gittiğini görüyorum. Orta Doğu’daki sıkıntılara, Suriye ve İsrail’deki sorunlara rağmen iyi gittiğini ve netice alınacağını düşünüyorum. Artık Türkiye’de silahlı bir sorun olacağını sanmıyorum. Türkiye’de bu konuda kesinlikle sıkıntı kalmadı” dedi.



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye dışındaki Kürtlerin de hamisi Türkiye’dir” açıklamasına değinen Ensarioğlu

“Ben de Sayın Cumhurbaşkanımazın söylediğine aynen katılıyorum. Türkiye dışındaki Kürtlerin de ülkesi Türkiye, başkentleri Ankara olmalıdır. Eski Osmanlı dönemi gibi Kürt, Arap ve Türk kardeşçe birlikte olmalıdır. Bu model Suriye’de de uygulanmalı, Irak’ta ise ne yazık ki uygulanamıyor” dedi.

"KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTMESİ ARTIK TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı’ya gidip gitmeyeceği yönündeki tartışmalara da değinen Ensarioğlu, bu konunun zaman kaybı olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

“Komisyonun İmralı’ya gitmesi artık tartışma konusu olmamalı. Abdullah Öcalan, silah bırakma çağrısı yaptıysa bunun gereği yapılmalı. Ben bunu 2014 yılında, 11 yıl önce canlı yayınlarda söyledim. Silah kullanmayanlara ceza verilmemesi gerektiğini ifade ettim. MHP’nin de sürece dahil olması barış için önemli. Daha önce Cumhurbaşkanı iki girişimde bulundu ama eksikler vardı. Şimdi bu eksikler tamamlanıyor. Komisyon Öcalan’a gitmelidir.”

"DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİDİR"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin de konuşan Ensarioğlu, “Mahkeme ‘hayır’ demiş ama ben ezbere konuşmak istemem. Ancak gönlümden geçen, Demirtaş’ın tahliye edilmesidir. Bu, süreç açısından da olumlu olur. Yasal olarak mümkün müdür bilemem ama süreç bağlamında doğru olacaktır” fadelerine yer verdi.