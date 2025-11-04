Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür: "Bize düşen sürecin başarısı için destek olmaktır"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden teşekkür mesajı yayımladı. Demirtaş, CHP Lideri Özel ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Demirtaş mesajında şunları yazdı:

"Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır.

Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."

BAHÇELİ VE ÖZEL NE DEMİŞLERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2'nci Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tekrar tutuklanmasıyla ilgili ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Türkiye'nin itirazını reddetmişti.

Ardından Bahçeli, grup toplantısının ardından Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını verdi.

Özel ise grup toplantısında "Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı içeri atmakla övünenler, Kavala’yı içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde dokunulmazlığın kaldırılmasındaki kusur için tüm Türkiye’den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.