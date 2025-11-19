"Demirtaş'tan Erdoğan'la görüşme talebi" iddiası: Arınç, ne konuşmak istediğini aktardı

AKP'li ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu ve "Bundan sonra adaylık düşünmem" dediğini öne sürdü.

Independent Türkçe'de "Fikir Coğrafyası: Haftanın Gündemi" isimli programa bağlanan Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Arınç, Selahattin Demirtaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinin olduğunu öne sürdü.

Arınç, konuşmasında Demirttaş ile ilgili şu iddialara yer verdi:

"Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona. İnşallah dedim ben de kendisine ve vedalaştık."

DEMİRTAŞ İDDİALARI YALANLADI

Demirtaş ise daha sonra yaptığı bir açıklama ile söz konusu iddiaları yalanlayarak "Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum; çünkü bu çarpıtma ve suistimaller önlemenin başka yolu kalmadı" ifadelerine yer verdi.