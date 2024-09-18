Demirtaş, ünlü ketılını Dem Parti’ye hediye etti

Haber Merkezi

Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kullandığı elektrikli su ısıtıcısı bozuldu. DEM Parti, Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeki ketılının parti genel merkezine getirildiğini açıkladı.

DEM Parti, ısıtıcının fotoğraflarını paylaşarak, "Sayın Demirtaş’ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde. Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti. Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş’a çok teşekkür ediyor, yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyor, bekliyoruz" dedi.

Gözaltına alındığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın hücresinde Twitter araması yapılmıştı. Arama kararının ardından Demirtaş’ın adına kullanılan hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer almıştı: "Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara’da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi."