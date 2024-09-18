Demirtaş, ünlü 'ketılını' DEM Parti’ye hediye etti
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tweetlerini ketıldan attığını söylediği elektrikli su ısıtıcısı bozuldu. DEM Parti, bozulan ketılın parti genel merkezine getirildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kullandığı elektrikli su ısıtıcısı bozuldu. DEM Parti, ketılının parti genel merkezine getirildiğini açıkladı.
DEM Parti, ısıtıcının fotoğraflarını paylaşarak, "Sayın Demirtaş’ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde. Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti. Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş’a çok teşekkür ediyor, yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyor, bekliyoruz" dedi.
Gözaltına alındığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın hücresinde Twitter araması yapılmıştı. Arama kararının ardından Demirtaş’ın adına kullanılan hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:
"Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara’da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi."
Sayın Demirtaş'ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde :)— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) September 17, 2024
Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti.
Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş'a… pic.twitter.com/xwxQfqED4f