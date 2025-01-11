Demirtaş ziyareti bugün

Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyetinin bugün HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a yapacağı ziyaret programı netleşti. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyetinin 11 Ocak Cumartesi Edirne’de Demirtaş, 12 Ocak Pazar Kandıra’da Figen Yüksekdağ’a yapacağı ziyaretlerinin saati 13.00 olarak planlanıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca heyetin görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmayacağı da belirtilerek, “Açıklamanın daha sonra ve kapsamlı bir şekilde yapılması planlıyor” ifadesi kullanıldı.