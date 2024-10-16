Demirtaş’a kritik ziyaret

Haber Merkezi

Siyasette ‘çözüm süreci’ tartışmaları sürerken, DEM Parti cezaevinde bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Pervin Buldan yarın Demirtaş’a ziyaret gerçekleştirecek.

Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanlarının da daha sonra Demirtaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, siyasette son dönemde ‘çözüm süreci’ tartışmaları yaşanırken, gözler DEM Parti ve Selahattin Demirtaş’a yöneldi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yarın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edecek.

Buldan’ın ziyaretinin ardından Demirtaş’ı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları’nın da ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretlerin son yaşanan gelişmelerden sonra artması bekleniyor.