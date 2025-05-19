Demirtaş’a verilen 42 yıl hapis cezasının gerekçesi 1 yıldır yazılmadı

8.5 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu HDP’li siyasetçilere verilen cezaların gerekçesi 1 yıldır yazılamadı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2024’de Kobani davasında Demirtaş’a ve arkadaşlarına verilen cezaların gerekçesini 1 yıl geçmesine rağmen yazamadı.

Yasaya göre verilen cezaların gerekçesi yazılamadığı için dosya üzerinden tutukluluk incelemesi ve tahliye talepleri yapılamıyor.

25 BİN SAYFALIK GEREKÇENİN İTİRAZ SÜRESİ 1 HAFTA

Yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkemenin dosyada yargılanan 108 kişi için yaklaşık 20-25 bin sayfayı bulan gerekçeli karar yazacağı öğrenildi. Binlerce sayfa tutması beklenen gerekçeli kararın tebliğinden sonra, avukatlara sadece 1 hafta içerisinde gerekçeli kararı incelemesi ve istinafa başvurma süresi tanınıyor.

Medyascope'tan Ferif Aslan'a konuşan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, “Mahkemenin verdiği kararın üzerinden 1 yıl 3 gün geçti. Hâlâ gerekçeli kararı bitiremediler. Bu karar çıktıktan sonra bizden binlerce sayfalık gerekçesi kararı 1 hafta inceleyip İstinafa başvurmamızı isteyecekler. Mahkemenin 1 yılda bitiremediği kararı biz bir haftada nasıl inceleyip buna karşı istinafa başvuracağız” dedi.

Karaman, gerekçeli karar çıkmadığı için tahliye başvurusunda bulunamadıklarını da ifade ederek, “Mahkeme karar verdiği için dosya üzerinde de tutukluluk incelemesi yapılamamaktadır. Böylelikle müvekillerimiz mağdur edilmektedir. Gerekçeli karar çıktıktan sonra İstinafa başvururken, tahliye talebinde bulunacağız” diye konuştu.