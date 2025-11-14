Demirtaş’ı derhal bırakın

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bir dakika bile tutuklu kalmaması gerektiğini söyledi. Doğan, AİHM kararını uygulamayarak geçirilen her dakikanın AİHM kararını ve Anayasa’yı tanımamak anlamına geldiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi konusunda çağrı yaptı.

Doğan, Demirtaş’ın tutukluluk halinin vakit kaybetmeden sona ermesi gerektiğini belirtti:

“Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk hali daha fazla vakit kaybetmen sona ermeli. Bir dakika dahi tutuklu kalmamalı artık Selahattin Demirtaş. Artık hukukun gereği yerine getirilmeli.”

Doğan, AİHM kararının uygulanmamasını eleştirdi, AİHM kararını uygulamayarak geçirilen her dakikanın hem AİHM’i hem de Anayasa’yı tanımamak anlamına geldiğini söyledi.

AİHM KARARI KESİNLEŞTİ

AİHM, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı’nın talebini reddetmişti. Bu kararla birlikte AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatlar, AİHM’in kararının ardından Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne tahliye başvurusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yaptı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, konunun hukuki yollardan sonuca ulaştığını söyledi, “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, AİHM kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gelmesi durumunda değerlendirileceğini belirtti. Tunç, ilgililerin müracaatı durumunda mahkemenin konuyu ele alacağını söyleyerek bu süreci birlikte beklemenin gerektiğini ifade etti.

KAYYUM POLİTİKASI SONA ERMELİ

Tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütünü ziyaret etti. Özer, kayyum politikalarının sona ermesi çağrısı yaptı. Burada konuşan Özer, kayyım politikalarının derhal son bulması gerektiğini belirterek, kayyım atanan bütün belediye başkanlarının özgürlüğüne kavuşması ve görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyledi. Özer, “Yerlerine kayyım atanan Mardin Belediye başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, eski Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor” dedi.

YASAL DÜZENLEME VURGUSU

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, yasal düzenlemelerle adımların daha hızlı atılabileceğini belirtirken, Abdullah Öcalan'ın toplumun birçok kesimiyle görüşmek, farklı çevrelerle diyaloğa geçmek istediğini söyledi. MA’ya konuşan Pervin Buldan, 3 Kasım'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyi, İmralı’daki tecrit uygulamaları, PKK'nin çekilme kararı, bütüncül hukuk ve barış sürecinde atılması gereken adımları ele aldı.

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, sürecin baş aktörü olarak moralli ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtirken, PKK’nin kritik bölgelerden çekilme kararının Abdullah Öcalan’ın talimatlarıyla atıldığını vurguladı. "Çözüm sürecini başarıya ulaştırabilecek bir entegrasyon yasası veya özgürlükler yasası gibi farklı yasalara ihtiyaç var." diyen Buldan bunlarla ilgili, bütün bu düzenlemelerin yapılmasına dair görüşlerin ortaya çıkması ve bununla ilgili hızlı yol alınması gerektiğini vurguladı.