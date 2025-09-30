Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Sürecin turnusolu 8 Ekim, tahliye beklentimiz var

Tutuklu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararını anımsatarak, tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

Kasım 2016’dan bu yana tutuklu Demirtaş, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. AİHM, 8 Temmuz’da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

DEM Parti, 11 Temmuz’da Demirtaş, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve diğer Kobani tutukluları için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme, 18 Temmuz’da bu talebi reddetti. Gerekçe olarak AİHM kararının henüz kesinleşmemesi gösterildi.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden “Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Karaman’a göre, AİHM kararına hükümetin üç ay içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolacağı 8 Ekim 2025 tarihi, kararın kesinleşip kesinleşmeyeceğini ve Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

"MHP’NİN İSTİNAFA BAŞVURMAMASI GİBİ"

Karaman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde bulunan Sayın Demirtaş hakkında AİHM bugüne kadar üç farklı ihlal kararı verip Sayın Demirtaş’ın tahliye edilmesine karar verse de bu kararların gereği yapılmadı. Bu kararlar: 20 Kasım 2018 tarihli AİHM Daire, 22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire ve 8 Temmuz 2025 tarihli AİHM Daire kararlarıdır.

22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire kararı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin süre gelen gündeminde olup belirli periyotlarla yapılan toplantılarda, kararın infaz edilerek Sayın Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrıları yapılmaktadır. Halen süren tutukluluğuna dair AİHM tarafından verilen son ihlal kararı ise 8 Temmuz 2025 tarihli olup bu karar üzerine, bu karardan hemen sonra yaptığımız tahliye başvurusu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince;

Kararın henüz kesinleşmediği,Kararın Demirtaş’ın 20 Eylül 2019 tarihli tutukluluğuna ilişkin olduğu, oysa Demirtaş’ın artık suç şüphesi üzerine tutuklu değil, mahkumiyete bağlı tutuklu olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Taraflar AİHM Daire kararına karşı, Büyük Daire nezdinde üç ay içerisinde itiraz edebilirler. İtirazı önce ‘Panel’ denilen beş kişilik bir heyet incelemekte, itirazın ciddi bulunması halinde başvuru Büyük Daireye gönderilmektedir. Panel’in ön incelemede itirazı, Büyük Daireye göndermeye değer görmemesi halinde ise Daire kararı kesinleşmiş olacaktır.

Sayın Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının, 6-8 Ekim olayları nedeniyle haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer tüm siyasetçiler açısından da geçerli olduğunun altını çizmek gerekir. 24 Eylül 2025 tarihi itibariyle Kobani dosyası istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesine gönderilmiştir. Diğer taraftan, şayet hükümet tarafından itiraz edilmezse, 8 Ekim 2025 tarihinde de son AİHM kararı kesinleşecektir.

İstinaf Dairesinin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir. Diğer taraftan tüm sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur.

Öyle ki, tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025’te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Dair kararı ile de sabittir.

Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını ivedi şekilde incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir.”