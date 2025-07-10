Demirtaş’ın avukatları tahliyesi için mahkemeye başvuracak

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası tutukluları için yarın (11 Temmuz Cuma) tahliye başvurusu yapılacak.

Geçtiğiniz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları harekete geçti.

Medyascope’dan Ferit Aslan’ın aktardığına göre avukatlar 11 Temmuz Cuma günü önce hüküm veren mahkemeye başvurarak tahliye talebinde bulunacak.

Avukatlar daha sonra İstinaf Mahkemesi’ne, mahkumiyetin dayanağı olan delilerin de geçersiz kılındığı AİHM kararı uyarınca, beraat istemiyle başvuracak.