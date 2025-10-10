"Demirtaş’ın tahliyesine Öcalan engeli" iddiası: DEM Parti yalanladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan'ın "Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan set çekti iddiası" başlıklı kulis haberini yalanladı.

Yazılı açıklama yapan DEM Parti İmralı Heyeti, "Süreç boyunca çeşitli aralıklarla medyadaki belli bir kesim tarafından maksatlı bir yaklaşım sergilenmekte; ısrarlı bir şekilde gerçek olmayan şeyler üzerine spekülasyonlar yapılmaktadır. Bunun ülkede sürmekte olan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine hiçbir faydası olmayacağı açıktır" açıklamasını yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan’ın “Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan set çekti iddiası” başlıklı yazısında Sayın Öcalan’a atfettiği sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Öcalan’la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır.



Süreç boyunca çeşitli aralıklarla medyadaki belli bir kesim tarafından maksatlı bir yaklaşım sergilenmekte; ısrarlı bir şekilde gerçek olmayan şeyler üzerine spekülasyonlar yapılmaktadır. Bunun ülkede sürmekte olan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine hiçbir faydası olmayacağı açıktır.

"MAKSATLI YAKLAŞIMIN SAHİPLERİNİ SPEKÜLATİF ÇABALARINI TERK ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Daha üç gün önce Adalet Bakanlığı tarafından AİHM kararına yapılan itiraz, iktidarın hukuku araçsallaştırmaya devam ettiğini göstermişken; Sayın Demirtaş ve Kobanî Kumpas Davasından tutsak diğer arkadaşlarımızın hukuka aykırı tutukluluk hallerinin sürdürülmesinin sorumluluğunun DEM Parti’ye ve Sayın Öcalan’a ait olmadığını Uğur Ergan da çok iyi bilmektedir.



Demirtaş, Yüksekdağ ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması AİHM kararlarının, Anayasanın, demokratik hukukun ve siyaset ilkelerinin en doğal gereğidir. Ve yazıda iddia edilenin aksine bu gerekliliği Sayın Öcalan da birçok kez dile getirmiştir.



DEM Parti İmralı Heyeti olarak, bu maksatlı yaklaşımın sahiplerini spekülatif çabalarını terk etmeye, ülkenin barışı ve yurttaşların yararı için çalışmaya davet ediyoruz."

UĞUR ERGAN'IN YAZISINDA

Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir İmralı görüşmesinde, "Selahattin Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de iktidar için de projenin devamı için de iyi sonuç vermez" dediğini ileri sürdü. Demirtaş'ın 'Tük solunda' ve 'sosyal demokrat' kesimde karşılığının olduğunu söyleyen Ergan, Erdoğan'ın da İmamoğlu ile birlikte Demirtaş'ın seçmende yaratacağı sinerjiden çekindiğini belirtip "Bunları başkentin her köşesinde duyabilirsiniz" dedi.

Ergan, kulisleri şöyle yazdı: "Öcalan ve Kandil’in, Demirtaş’a karşı mesafeli tutumunda bir değişiklik yok. İktidar bunu bildiği için Öcalan’dan yana tercih kullanıyor. Ama şimdi yazacağım yeni iddiaya göre, Öcalan, İmralı’daki görüşmelerinden birisinde, “Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de, iktidar için de, projenin devamı için de iyi sonuç vermez” demiş.

Bu iddianın doğurduğu iddia da, “Öcalan, Demirtaş’ın şu aşamada serbest kalmasına sıcak bakmıyor” şeklinde. DEM Parti, Demirtaş ve Yüksekdağ için Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürüyerek bunu tekzip etse de, iddianın Ankara kulislerinde konuşulduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor."