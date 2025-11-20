Demiryolları tesisi resmen satıldı

Kamuya ait olan tesisler ve araziler birer birer satılmaya devam ediliyor. Balıkesir Akçay ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait olan ve Akçay sahiline yürüme mesafesinde bulunan bu alan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satıldı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğündeki bu alan, 741 milyon 640 bin TL’ye elden çıkarıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde yüzme havuzu, idari bina, çeşitli atölyeler ve koruma altındaki 12 adet çınar ağacı bulunuyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri daha önce tesis önünde eylem yaparak bu alanın halkın olduğunu 60 yıllık dayanışma sembolü sermayeye teslim edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Önceki dönem BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, bu alanın özelleştirilmesine karşı sendika olarak dava açtıklarını ancak davanın reddedildiği belirtti. Özdemir, “Ne yazık ki son yirmi yıldır iktidar kamu kurum ve kuruluşlarını özelleştirip arazilerini de yandaşlara devir ediyor. Bu duruma karşı sendikal sorumlulukla devirlere karşı davalar açıp önceki yıllardaki devirleri iptal ettirirken son yıllarda açtığımız davalar kurumların aleyhine, devir edilen sermaye ve cemaat gurupları lehine sonuçlanmaktadır. Kurum yöneticileri hiç bir muhalefet şerhi düşmeden devirleri imzalamaktadır. Bu tarihi bir vebaldir. Son yıllarda Ankara Gar sahasında 49 bin metrekare arazi Medipol Üniversitesine, Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür Bakanlığına, Akçay ise yine bir sermaye gurubuna satışı yapıldı. Bu kurum ve kuruluşlar kamunun malı olup kamusal fayda sağlamaktadır. Bu tesis kışın çalışanlara eğitimlerin verildiği, yaz döneminde ise demiryolu çalışanlarının aileleriyle beraber tatil yapıp stres attığı bir yerdi. Şimdi burası özel bir şirketin oldu” dedi.

Özdemir, “Bu satışla ilgili söyleyebileceğimiz tek şey maalesef kamu yararının göz ardı ediliyor olması. Kampın içinde 12 adet tescilli ve koruma altında olan çınar ağacı bulunuyor. Bu ağaçlar numaralandırıldı. Belki de yarın bu alan tamamen bir beton yığınına dönüşecek. Çünkü sermaye kendi çıkarlarını göz önüne alacak. Demiryolu çalışanları yapılan bu satışa üzgün. Zaten maaşlarımız ancak hayatta kalmamıza yetiyor. İnsanlar yaz aylarında bu alan dışında bir yere gidip tatil yapacak kadar para kazanmıyor. Haliyle ailecek bir hafta tatil yapılabilecek alan demiryolu çalışanlarının elinden alındı” diye konuştu.