Demiryolu çalışanları Haydarpaşa Garı önünden seslendi: "Garlar, adeta işgal altında"

Eski demiryolu çalışanları, İstanbul’un simge yapılarından olan Haydarpaşa Garı’nın boşaltılmasına karşı gar önünde eylem yaptı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ile Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması, tarihi gar önünde bir araya gelerek Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının tahliye edilmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada sık sık “Haydarpaşa gardır, gar kalacak” ve “Kültürel varlık satılamaz” sloganları atıldı.

"HAYDARPAŞA’YA KIYANLAR KENT SUÇU İŞLİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında garın bir “kültür sanat merkezine” dönüştürülecek olmasına tepki gösteren demiryolu işçileri, açıklamada “Gardan adeta sürülüyoruz” dedi. “Haydarpaşa Garı’ndan önce kent sakinleri gönderildi, şimdi ise demiryolcular gönderiliyor” denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Şehrin tarihi kamusal mekanları olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları adeta bir işgal altında bulunuyor. Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarını alelacele boşaltıp bir an önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür-sanat maskeli rant projelerinin emrine bırakmak istiyorlar. Tarihi Garların Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devrine karşı açtığımız davaların sonucunu ve yargı kararlarını beklenmeden, Haydarpaşa ve Sirkeci’deki demiryolcuları zorla sürgüne mecbur bırakıyorlar.

Başta tarihi garlarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralayan Ulaştırma Bakanlığı, dolayısıyla TCDD ve sonrasında bu projelere alet olan, bu projelerde çalışan herkes, başta kurumlar, şirketler ve sözde ünlü mimarlar olmak üzere herkes kent suçlusudur. Çok büyük bir kent suçu işliyorsunuz. Ayrıca sürgün de bir insanlık suçudur. Şehrin kültürel belleğini, kent hakkını, demiryolcuların yaşam ve çalışma haklarını ihlal ediyorsunuz. Demiryolcuları tarihi garlardan koparmak, demiryolculuğu bitirmek demektir. İktidar demiryolcuların kültürünü yok etmek ve yerine kendi çıkarlarına uygun olan sermaye temelli kültürü geçirmeye çabalıyor. Ama bunların hiçbiri son nokta olmayacak. Ne Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın soylulaştırma projeleri ne de Tan Sağtürk’ün Haydarpaşa Garı 2. AKM olacak lafları son sözler değil.

Biz buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları için, şehrin kamusal ulaşım mekanları için, kent hakkı için direnişimizi sürdüreceğiz. Son sözü biz söyleyeceğiz. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları üzerinden karar inisiyatifini ne bakanlığa ne ünlü dansçılara ne de ünlü mimarlara vermiyoruz. 20 yıldır söylediğimiz gibi 'Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak' diye her yerde ve zamanda haykırmaya devam edeceğiz.”