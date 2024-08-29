Demiryolu işletmeciliğinde sigorta poliçesinde değişiklik

Demiryolu işletmeciliği sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon, olay başı 25 milyon lira olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon lira, olay başı 25 milyon lira, toplamda ise 50 milyon lira oldu.

MANEVİ TAZMİNAT İÇİN YÜZDE 20

Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutarı, sigorta poliçesi, kefalet senedi veya teminat mektubu limitinin yüzde 20'si olarak belirlendi.

Belirtilen teminatlar ile asgari teminat tutarlarındaki artış oranı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, ulusal demir yolu altyapı ağında faaliyet gösteren demir yolu tren işletmecilerine ait son 5 senede gerçekleşen kaza veya olayların hasar bedelleri dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenecek ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.