Demiryolu zarar yolu oldu: TCDD'nin 2023 zararı 11,4 milyar TL

TCDD’nin gecikmeli olarak yayımladığı 2023 yılı mali bilançosu, “AKP’nin arka bahçesi” haline getirildiği gerekçesiyle eleştirilen kurumun içinde bulunduğu batağı açığa çıkardı. Liyakatsiz atamalar ile gündeme gelen kurumun 2022’de 6,5 milyar TL olan zararının 2023 yılının sonunda 11,4 milyar TL’ye fırladığı belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) 2023 yılı mali raporu gecikmeli olarak açıklandı. Rapor, liyakatsiz atamalar ile gündeme gelen kurumun içinde bulunduğu borç batağını ortaya koydu. Muhalefetin, “İktidarın arka bahçesi oldu” eleştirileri yönelttiği idarenin 2022 yılında 6 milyar 666 milyon 422 bin TL olan net dönem zararında, 2023 yılında yüzde 70 artış yaşandığı öğrenildi.

TCDD’nin 2022 yılında 6 milyar 386 milyon 57 bin TL olan net dönem zararında, 31 Aralık 2023 itibarıyla 5 milyar 105 milyon 781 bin TL’lik artış yaşandı. 2023 yılı sonunda imza atılan kurum zararı, öngörüleni yüzde 124 aştı.

REKOR ZARAR

TCDD’nin 2023 yılına yönelik mali raporuna göre, 2023 yılında gerçekleştirilen satışlardan toplam 5 milyar 332 milyon 482 bin TL gelir elde edildi. Satışların kuruma maliyetinin ise 11 milyar 842 milyon 713 bin TL olduğu bildirildi. TCDD, satışlardan kaynaklı zararı mali kayıtlara, 6 milyar 510 milyon 231 bin TL olarak geçti. Kurumun 2022 yılında 6 milyar 386 milyon 57 bin TL olan net dönem zararı ise 2023 yılında 11 milyar 491 milyon 838 milyon TL’ye fırladı.

KATLANAN BORÇ

Kurum mali ve ticari borçlarında da çarpıcı artış kaydedildi. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında 2 milyar 955 milyon 470 bin TL olan mali borçları, 2023 yılında 3 milyar 904 milyon 272 bin TL’ye yükseldi. Benzer bir artış ticari borçlarda da yaşandı. 2022 yılında 5 milyar 953 milyon 359 bin TL olan TCDD’nin ticari borçları, 2023 yılında 8 milyar 535 milyon 821 bin TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında 11,4 milyar TL zarar eden TCDD'nin zararında yıllara göre yaşanan değişim ise şöyle sıralandı:

• 2018: 2 milyar 557 milyon TL

• 2019: 2 milyar 546 milyon TL

• 2020: 3 milyar 866 milyon TL

• 2021: 4 milyar 34 milyon TL

• 2022: 6 milyar 386 milyon TL