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Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı

Zonguldak ile Karabük arasında kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. İki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

Güncel
  • 07.01.2024 22:01
  • Giriş: 07.01.2024 22:01
  • Güncelleme: 07.01.2024 22:04
Kaynak: DHA
Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı

Akşam saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde demiryoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü.

Tren yolu kapanırken, Zonguldak'tan  Karabük'e kömür taşıyan yük treni, raylara düşen kaya parçalarından dolayı raydan çıkarak durabildi.

Kazada makinistler yaralanmazken, iki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu. 

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