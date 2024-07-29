DEM’li vekil Aydeniz’e 100 bin lira tazminat ödenecek

AYM ‘’kötü muamele yasağı’’ ihlali nedeniyle DEM Partili Salihe Akdeniz'e 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Diyarbakır Valiliği, 30 Eylül 2019 tarihinde 15 gün süreyle Diyarbakır'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamıştı. 12 Ekim 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı oturma eylemine katılmak isteyen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan arbedede, Aydeniz ve iki kolluk görevlisi yaralanmıştı.

VALİLLİK İZİN VERMEMİŞTİ

Salihe Aydeniz, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellendiğini belirterek, kolluk görevlileri hakkında ‘’kasten yaralama’’ ve ‘’görevi kötüye kullanma’’ suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Ekim 2019'da suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusuna ilişkin Emniyet Müdür Yardımcısı M.N. hakkında ‘’görevi kötüye kullanma’’ suçundan soruşturma izni için dosyayı Diyarbakır Valiliği'ne göndermişti. Diyarbakır Valiliği, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermişti. Aydeniz, 27 Ocak 2020'de Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuş, ama süre aşımı sebebiyle itirazın incelenmesine olanak bulunmadığına karar verilmişti. Bunun üzerine Salihe Aydeniz, 15 Aralık 2020'de AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi ve DEM Partili Salihe Aydeniz'e 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.