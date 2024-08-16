Demografi ne demek? Demografi TDK anlamı nedir? Demografi politikaları nedir?

Fransızca démographie kelimesinden Türkçe'ye gelen demografi kelimesi haberlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir kelime.

DEMOGRAFİ NE DEMEK?

Demografi'nin Türk Dil Kurumu (TDK) anlamı nüfus bilimidir.

Demografi beşeri toplulukları inceleyen bilim dalına verilen addır.

DEMOGRAFİNİN KONUSU NEDİR?

Demografinin konusu, insan kolektivitelerinin istatistiksel etüdüdür. Demografi araştırma alanları şunlardır:

Bir yandan, beşeri varlıkları saylandırır ve belirli bir andaki nüfusu tespit eder

Öte yandan, görülen değişmelerin nedenlerini araştırarak nüfusun gelişimini tahlil eder.

DEMOGRAFİK ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

Belirli bir nüfusun, belirli bir andaki yaş ve cinsiyet kompozisyonu, diyagramlar (yaş piramitleri) ve tablolar aracılığıyla açıklığa kavuşturulur. Bir yapı araştırmasıdır bu etüd.

DEMOGRAFİ POLİTİKASI NEDİR?

Keza, demografik bilgilerden hareketle şu ya da bu amaca (doğumların teşviki ya da yavaşlatılması gibi) yönelmiş bir demografik politika yürürlüğe konabilir.

Demografi, ekonomi politiğe nazaran yardımcı bir bilim teşkil eder. Temel mahiyetteki doneleri işleyip hazırlar.

DEMOGRAFİ BİLİMİ NASIL YAPILIR?

Sadece teknik veçheyi ele alan bakış açısı: fenomenleri sosyal ilişkilerden ayırarak, sadece bir nicelik ve nitelik açısından ele alan pozitivist görüştür bu.

Sosyal veçheyi dikkate alan bakış açısı: Bu bakış açısına göre, demografi, sosyal ilişkilerden ve hele sosyal sınıflardan ayrı olarak tahlil edilemez.

Böyle bir metodladır ki, Marx, her üretim tarzının özgül nüfus yasasını aydınlığa çıkarabilmiştir.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar