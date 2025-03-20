Demokrasi askıda, üniversite gençliği ayakta!

Üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Dün ülkenin birçok noktasında protestolar gerçekleşirken üniversitelerde de kitlesel eylemler sürdü. Üniversite öğrencileri bugün de iradesine sahip çıkmak için eylemler gerçekleştirecek.

GSÜ ÖĞRENCİLERİNDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri boykot çağrısı yaptı.

Öğrenciler çağrıda, "Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak boykottayız. Diploma iptali hukuksuzluğunu tanımıyor, bilimsel eğitim kurumlarının iktidarın aleti olmasına karşı özgür ve özerk üniversite mücadelemizi yükseltiyoruz" dedi.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay’ı yalnız bırakmadı.

Erdoğan'ın hukuksuzca diplomasını iptal ettiği Aylin hocamızın yanındayız.



SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK! pic.twitter.com/NuKcDGKvLl — Galatasaray Üniversitesi SOL Genç (@GSUSOLGENC) March 20, 2025

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, irade gaspına karşı kampüs içinde eylemde. Öğrenciler, 'Haykır, diktaröre geçit yok', 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' ve 'Hükümet istifa' sloganlarıyla yürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi |



Halkın iradesinin gasbdilmesine karşı Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri olarak kampüs içinde yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz.



Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!#sokağa#DEÜ pic.twitter.com/QBbuXeZxS2 — Özgürlükçü Gençlik (@ozgurlukcugnclk) March 20, 2025

ÜNİVERSİTELER AYAKTA!

Üniversite öğrencilerinin İstanbul'da gerçekleştireceği eylemler şöyle:

12.00 - Türk Alman Üniversitesi / Merkez Yemekhane

12.30 - Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri eylem gerçekleştirecek

12.30 - İTÜ MED çimleri

13.00 - İstanbul Üniversitesi öğrencileri oturma eylemi yapacak

13.30 - Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Çırağan'dan Beşiktaş'a yürüyüş gerçekleştirecek.

17.00 - Boğaziçi Üniversitesi / Kuzey Meydan

20.00 - Marmara Üniversitesi Öğrencileri Yenikapı Marmaray durağı

Ankara'daki eylemler:

12.30 - Bilkent Üniversitesi Ff binası ve Sa binası havuzu arası

17.00 - Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı

İzmir'deki eylemler: