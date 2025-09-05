Demokrasi için birleşik mücadele

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerin açılışını yaptı. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile CHP muhabirlerine etkinlikler kapsamında CHP Genel Merkezi’nde oluşturulan sergiyi gezdiren Özel, güncel siyasi gelişmelere yönelik kritik açıklamalarda da bulundu.

Siyasi müdahaleler ile gerçekleştirilen yargı operasyonları ile çok partili siyaset ile yargı bağımsızlığının zora sokulduğunu kaydeden Özel, “Anayasa’nın yok sayıldığı, muhalefetin sesinin kısıldığı bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu. Özel, istisnai hallerde uygulanması gereken tutuklama tedbirinin kaideye dönüştüğünü belirterek, kayyum uygulamasının da “Coğrafyaya göre” kalıcı hale getirildiğinin altını çizdi.

AKP’nin demokrasi ile göreve geldiğini ancak “Demokrasi treninden indiğini” ifade eden Özek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile halkın çıkarlarının birbirinden ayrıldığını savundu.

DEMOKRATİK SİYASET CEPHESİ

Özel, konuşmasında mücadele vurgusunu da yineledi. Demokratik siyaseti savunan tüm partiler ile bir araya geleceklerini kaydeden Özel, “Bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’de korkuyu örgütlediğinin altını çizen Özel, şunları söyledi:

“İş dünyasını, öğrencileri, gençleri ve yargı mensuplarını baskısıyla korkutmaya çalışıyorlar. İki yıl önce yapılan bir il kongresini, bir meczupun iddiası ile ortadan kaldırmak, Ekrem İmamoğlu’nu hapiste tutmak korku salmaya çalışmak değil de nedir? Biz, korkuya karşı umudu örgütleyeceğiz. Bu parti, 106 yıl önceki kararlılığındadır. Sizden korkan sizden beter olsun. İsterlerse tüm il yönetimlerine ve CHP’ye kayyum atasınlar. Her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz.”

Öte yandan CHP’nin davalarla meşgul edilerek iktidar yürüyüşlerinin engellenmeye çalışıldığını belirten Özel, NOW TV’de AKP ve MHP’nin CHP ile siyasi olarak mücadele edemediğini ifade etti. İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in ‘cenaze’ sözüne de tepki gösteren Özel, Tekin’in randevu talebi hakkında ise "Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm ama Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyumuna randevu vermem" dedi.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin de dün sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir."

∗∗∗

PM’DE TOPLU İSTİFALAR YAŞANABİLİR

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri, kongrenin olağanüstü toplanması talebiyle notere başvurdu.

CHP İstanbul İl Kongresine yönelik kararın ardından gözler, 15 Eylül’de görülecek ana kurultay davasına çevrildi. CHP’liler, “Hukuksuz” olarak nitelendirdikleri kararın kurultay davasına yönelik alınma ihtimalinin de kuvvetlendiğini kaydetti.

CHP’nin, kurultaya yönelik olası bir mutlak butlan kararının ardından izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. İstanbul İl Kongresi delegelerin noter aracılığıyla olağanüstü kongre talebinin, kurultay için de hayata geçirilebileceği bildirildi. CHP’de öte yandan, “Parti Meclisi’nde toplu istifa formülünü” de masaya yatırdığı kaydedildi. Bu kapsamda, olası bir yargı kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesi ile Parti Meclisi’nde toplu istifaların gündeme gelebileceği dile getirildi. Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının üçte ikisinin, yani 40’ın altına düşmesi durumunda genel başkanın PM seçimi için partiyi, 45 gün içinde kurultaya götürmek zorunda kalacağı anlatıldı.

∗∗∗

İL BAŞKANIMIZ ÇELİK’TİR

CHP’li 81 il başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınarak yerine kayyum atanmasına yönelik mahkeme kararına karşı İstanbul İl Başkanlığı’nda ortak açıklama yaptı. Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’nun okuduğu açıklamada şunlar söylendi: “Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hâle getirmek isteyenler gaflet içindedir. CHP, bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz, Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kuruluş haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibarıyla da bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz, kuruluş haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişiyor. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler, CHP’nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.