Demokrasi kitabına atılmış bir kara leke

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanması üzerine CHP’lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki dünkü nöbette konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

“Kayyuma karşı, “Demokrasi nöbetimize” devam ediyoruz. Sizin oylarınızla seçilen Ahmet Özer Başkanımız haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandı hep birlikte alanlarda sonuna kadar da devam edeceğiz. 2024 yılında kayyumu konuşmamıza neden olan AKP, bir demokrasi sorunudur. Belediye başkanımız mesnetsiz iddialarla tutuklandı ve görevden alındı. Belediye meclis üyelerimiz de belediyeye dahi alınmadı.

Böyle bir garabet ancak AKP’de iktidarında yaşanır. Ve bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Bir milletin iradesini yok saymanın, demokrasiye sırt çevirmenin adına artık günümüzde kayyum diyorlar. Kayyum dedikleri şey bu halkın seçimle gelen seçimle gider diyerek yüzyıllardır yazdığı demokrasi kitabının orta yerine atılmış kara bir lekedir. Kara bir lekedir bugün. Ve bu kara lekeyi hep birlikte sırtlandık ve bunu özgür bir ülkeye çevirmek için mücadele vereceğiz.”