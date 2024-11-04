Demokrasi mücadelesinde kadının rolü

Berlin/BirGün

Berlin Erzincan Küçükotlukbeli Derneği tarafından Berlin Cemevi’nde “Demokrasi mücadelesinde kadının rolü” başlıklı panel gerçekleştirildi. Konuşmacılar, kadınların katılımının birleşik mücadelenin kurulması ve büyümesini hızlandıracağına dikkati çekti.

Dernek Başkanı Nazım Özbey yaptığı konuşmada, kadınların demokrasi mücadelesinde üstlendiği cesur role dikkati çekti.

Yaren Selin Acar’ın moderatörlüğünde EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Diyarbakır milletvekili Adalet Kaya ve Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç yaptıkları konuşmalarda, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri kadınların gözünden değerlendirdi.

İktidarın ayrımcı politikalarına karşın kadınların demokrasi mücadelesinde her geçen gün daha etkin roller üstlendiklerine dikkati çeken konuşmacılar, ortak mücadele çağrısını dile getirdi.

Kalabalık bir topluluğun izlediği paneli SOL Parti, DİDF, DEM Parti ve TİP Berlin örgütleri destekledi. Ayrıca BAT Cemevi, Dersim Cemaatin, CHP Berlin Birliği ve kardeş dernekler de panele katıldı.