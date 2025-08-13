Demokrasi olmadan olmaz

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantı için bir araya geldi. Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun asıl amacının, “Terör örgütünün silah bırakmasının sonrasındaki süreçte atılacak adımların takip edilmesi ve demokratikleşme adımlarının konuşulması” olduğunu savundu.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından ilk sözü, TİP Milletvekili Ahmet Şık aldı. Komisyonun usul ve esaslarına yönelik, “Oybirliği ile kabul edildi” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Şık, karar alma mekanizması ve komisyonun ismine yönelik oylamada, “Hayır” oyu verdiğini anımsattı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de CHP’nin önerilerini komisyonun gündemine taşıdı.

CHP bünyesinde Demokrasi ve Adalet Komisyonu kurulduğunun altını çizen Emir, Türkiye’nin acil ihtiyacı olan çalışmaların bir rapor halinde ortaya konulduğunu bildirdi. Emir, CHP’nin tutuklanan ve tutuklu yargılanan belediye başkanlarının isimlerini tek tek okudu. Emir, komisyonun tutanaklarına girmesi için CHP’nin demokratikleşme önerilerini de sıraladı. Emir, “Türkiye’deki sorunların büyük bölümünün mevcut Anayasa’ya uyulmamasından kaynaklandığını” ifade ederek, Demokratikleşme Paketi’nde yer alan önerileri açıkladı.

Emir’in sıraladığı önerilerden bazıları, şunlar oldu:

• Anayasa’nın uygulanmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yargı üzerindeki tüm siyasi baskılara derhal son verilmeli.

• AYM ve AİHM’in tüm kararları uygulanmalı.

• Türkiye’nin demokratikleşmesi için herkesin düşüncesini özgürce dile getirebildiği bir ortam sağlanmalı.

• Kayyum uygulamasına son verilerek, yerel yönetimler üzerinde mali ve idari yetkilere artan müdahalesi durdurulmalı, Anayasa’da düzenlenen idari vesayet yetkisinin siyasi amaçlarla istismarı sonlandırılmalı.

• Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanlar tahliye edilmeli.

• Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı.

MHP’DEN ELEŞTİRİ

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, cezaevlerindeki kapasite sorununu ve tutuklama tedbirinin uygulanma biçimini eleştirmesi dikkati çekti. Türkiye’de 420 bini geçen tutuklu ve hükümlü olduğunu kaydeden Yıldız, yeni bir infaz kanununa ihtiyaç olduğunu kaydederek, infaz uygulamalarında kentler arasında uygulama farklılıkları bulunduğunu aktardı.

HER SORUNU ÇÖZEMEZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise komisyon konuşmasında, Türkiye’deki demokrasi sorunlarını yok saymadıklarını belirterek, “Ancak bütün bu sorunları Kürt sorununun önüne koyduğumuzda demokrasiye biraz daha yaklaşır mıyız yoksa Kürt sorununu da çözemez, demokrasi yolunda da bir arpa boyu yol alamaz duruma mı geliriz?” diye sordu.

Kürt sorununun yalnızca Kürtlerin sorunu olmadığını söyleyen Koçyiğit, özetle şunları dile getirdi: “Bu salonda bulunan herkes, ‘Evet bu sorunu çözmeliyiz’ diyorsa o zaman burada artık siyasetimizi ve dilimizi buna göre kurmamız gerekiyor. Bir öncelik sorunumuz olduğunu düşünüyorum.