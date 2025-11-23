Demokrasi olmadan süreç bir yere varmaz

Çözüm sürecine ilişkin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyareti kararına yönelik tartışmalar sürüyor.

Komisyon AKP-MHP ve DEM Parti’nin çoğunluk oylarıyla Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alırken CHP’nin belirsizlikler ve kapalı kapılar arkasında ilerletilen süreç eleştirileriyle beraber aldığı gitmeme kararı da önceki gün geniş yankı buldu.

Dün sürece ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP’nin kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirtirken "Bu süreç hiç kimsenin, hiçbir siyasi partinin dar manada çıkarlarına ya da iktidarlarını korumalarına ya da iktidar olmalarına araç haline dönüştürülecek bir süreç değildir" ifadelerine yer verdi.

Saadet, Gelecek, DEVA partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gitmeyeceğini açıkladı.

SORUNU İNKÂR EDENLER SARAY’DA

CHP kurmayları, “İmralı’ya gidecek heyete üye vermeme” kararının yankılarıyla ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin kararının, “Tavır değişikliği” olarak yorumlanmasını, “Kötü niyetli” olarak değerlendiren parti kurmayları, “AKP ve MHP Kürt sorununu inkar ederken ve hatta bazı isimler daha da ileri giderek Kürtlerin varlığını dahi inkar ederken biz sorunun varlığını cesaretle dile getiren partiyiz” diye konuştu. CHP’nin, “Kürt sorununun Meclis çatısı altında, şeffaflıkla yürütülecek bir süreç ile çözülmesi” önerisinin sahibi olduğunun altını çizen partililer, “Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz” yorumunu yaptı.

KÜRT SEÇMEN TEPKİLİ Mİ?

CHP’liler, Öcalan ile görüşmenin çözümle ilgili, “Derinlikli ve kalıcı bir çözüm olmayacağını” kaydetti. Kararın ardından DEM Parti’den yapılan açıklamalar ile “Kürt seçmen ile CHP’nin arasının açılacağı” yorumlarının gerçekçi olmadığını savunan bir CHP kurmayı, özetle şunları söyledi:

“Kürt seçmenden blok bir seçmen kitlesi gibi söz edemeyiz. Kürtlerin içinde seküler olanlar, muhafazakar olan var. Blok halinde bir tavır alınacağını düşünmüyoruz. Yalnızca İmralı gündeminde yaşananların insanların siyasi kanaatlerini değiştireceğini söyleyemeyiz.”

CHP kurmayları, kararın ardından toplumun büyük kesiminden olumlu tepkiler alındığını anlattı. CHP’nin komisyonda kalacağını vurgulayan partililer, “İleride, çözüm ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler için CHP ile temas kurulması gerekecek. DEM Parti’nin duygusal yorumları doğru değil. Biz çözümden yanayız. İmralı’ya sıkışan bir süreçten çözüm değil, çözümsüzlük çıkar” görüşünü savundu.

AKP’NİN TUTUMU

CHP’nin, “SEGBİS önerisinin” dikkate alınmadığının da altını çizen parti kaynakları, sözlerini şöyle noktaladı:

“AKP süreçte, şeffaf olmayan ve güven vermeyen bir tutum izlemiştir. Asıl tartışılması gereken budur. Toplantının açık kısmında tek bir AKP’li dahi söz almamıştır. Şimdi yapılması gereken, CHP ile uğraşmak yerine sonraki aşamaları planlamaktır. Meclis’te hazırlanacak raporlar ve atılacak adımlarla süreç çözüme kavuşturulmalıdır. Türkiye’nin acil demokrasi sorunu vardır. Demokratikleşme adımları atılmalı, tutuklu belediye başkanları serbest bırakılmalı ve AYM, AİHM kararları uygulanmalıdır. Kapatmak istedikleri parti, ‘İmralı’da yokuz’ dediğinde neden sorun oluyor? Süreç, İmralı ziyaretiyle mi bitecek? Komisyonda olacağız ve barış için katkı sunacağız.”

***

VAN’DA CHP’YE YÖNELİK SALDIRI

CHP, İmralı’ya gidecek komisyon heyetine üye vermeme kararı sonrası partinin Van’daki İpekyolu İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi. Cumhuriyet’e konuşan CHP İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, olay yerinden durumu bildirdi. Doğan, herhangi bir kişinin zarar görmediğini, saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini ve tabelaların hasar gördüğünü aktardı.