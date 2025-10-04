‘Demokrasi’ söylemi işçiler için yeterli değil

Joan C. WILLIAMS

Yapılan yeni anket çalışması gösteriyor ki Amerikalıların yalnızca üçte biri (%36’sı) Donald Trump’ın ekonomiyi idare ediş biçimini onaylıyor ve yalnızca yaklaşık %30’u, Trump’ın, yaşam maliyetlerini düşürme konusunda iyi bir iş çıkardığını düşünüyor. Burası önemli çünkü ekonomi ve yaşam maliyetleri 2024 seçimlerinde Trump seçmenleri açısından en önemli meselelerden bazılarıydı, ekonomi hakkındaki endişeler 2008 Finansal Krizinden beri en yüksek noktasını görmüştü.

Daha da önemlisi: Wall Street Journal adlı sol görüşlü gazetenin aktardığına göre Amerikalıların %70’i, Amerikan Rüyasının -çok çalışırsan talih sana güler ve çok başarılı olursun- doğru olmadığı veya hiçbir zaman da gerçek olmadığı fikrindeler. Yanlış değiller: görünürde 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki on yıllarda Amerikalıların tamamı ebeveynlerinden daha fazla servet edinmiş. Ama 1980 yılında doğanların yalnızca %50’si için bu durum geçerli olmaya devam etmiş. Aşırı-sağ popülizmi iten şey de işte bu duruma duyulan öfke. Ekonomik popülizm ekonomi ile alakalıdır.

TRUMP GÖZDEN DÜŞTÜ

Trump şimdi enflasyon konusunda Joe Biden’ın 2022’de olduğu kadar gözden düşmüş durumda. Peki bu bir önem teşkil ediyor mu? Demokratların tek yaptığı şey demokrasiyi savunmak hakkında konuşmakla sınırlı kaldığı sürece hayır. Demokrasiyi kısa vadede savunmak için yapmamız gereken şey ile uzun vadede yapmamız gereken şeyler birbirinden farklılık gösteriyor. Kısa vadede -mahkemelerde, sokaklarda direniş göstermemiz gerekiyor. Ancak uzun vadede demokrasiyi savunmak için, ekonomik memnuniyetsizlikleri gidermemiz gerekiyor.

Sıkça bu tespitten mavi-yaka meslek alanları yaratılması gerektiği yönünde bir sonuca varılıyor. Doğal olarak bu duruma sebebiyet veren ise: bu ülkede 400.000’den fazla üretim/manifaktür işinin boşlukta olması. Neden? ‘‘Herkes için üniversite’’ ideali hem mavi-yaka işlerin toplumdaki saygınlığının azalmasına hem de mesleki eğitim programlarına ayırılan fonun düşmesine sebep oldu. Peki kim bu durumu dile getiriyor? Sosyal medya üzerinden Harvard Üniversitesi’nden gasp ettiği parayı mesleki eğitim programlarına bağışlayacağını duyurmakla meşgul olan Donald Trump. Her zamanki gibi, işçi sınıfı seçmenlerine ulaşma konusunda mükemmel bir pozisyon yakalamış durumda: sizi hor gören ve tepeden bakan Harvard elitlerinden alıp emeğiyle geçinmeye çalışan işçiye veriyor.

YÜZÜSTÜ BIRAKILDILAR

Ama yeniden kazanmak zorunda olduğumuz seçmenler sadece mavi yakalar değil. Hem Avrupa’da hem de Birleşik Devletler’de sağa meyil eden orta gelir grubu seçmenleri sadece mavi yakaları değil -pembe de- ve hatta rutin beyaz yakalı meslek gruplarını da içeriyor. Mesele şurada: eğer 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki on yıllarda olduğu gibi, üretkenliğin artmasına paralel olarak çalışma ücretleri de yükselmeye devam etmiş olsaydı, çalışma ücretleri bugün olduğundan %43 daha yüksek olurdu. Onun yerine, üretkenlik, çalışma ücretlerinden sekiz kat daha hızlı yükseldi, hal böyle olunca üretkenlik artışından gelen kazançların aslan payı, en yüksek %1’lik ev hanelerine gitti. ‘‘Erişilebilirlik sıkıntısı’’ temelde aşırı devlet düzenlemesinden kaynaklanan bir problem (‘‘bolluk gündemi’’) değil, bir ücret problemidir.

Ekonomik popülizm ekonomi ile ilgilidir ve sağ popülizmin (ırk, kast vb. sebepler ile ‘‘seni hor görüyorlar’’) yegane panzehiri sol popülizmdir (‘‘Seni gerçeği görmekten alıkoyuyorlar’’). Neden sıradan insanlar demokrasiyi korumak konusunda daha endişeli değiller? Çünkü eşitsizlik, kurumlara olan güveni zayıflatıyor ve işçi sınıfına mensup birçok Amerikalı, demokrasinin onları yüz üstü bıraktığına inanıyor. Ve haklılar da. Yüz üstü bırakıldılar.

Kaynak: Jacobin.com

Çeviren: Tuna Deniz TÜRKYILMAZ