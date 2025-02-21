Demokrasi treninden indiler

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütünü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ortak bir açıklama yaptı. Baş, "Toplumun tüm kesimlerinin yargı sopasıyla dövüle dövüle mahkûm edilmediği bir ülke. İktidar bir oyun planlıyor. Dün en son örneğini gördük. Bizi, mücadele edenleri satın alabilecek para yoktur. Kim iktidara karşı mücadele ediyorsa onun yanındayız. Hep birlikte kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Baş’ın ardından konuşan Özel Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuştu. Özel, "Gruptaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre Sayın Ekrem İmamoğlu aday olmak için gerekecek imza sayısının üç katına yakınını zaten ilk günün sonunda veya 24 saat içinde tamamlamıştı" dedi.

TÜSİAD’daki gözaltılara ilişkin konuşan Özel, "Mehmet Şimşek sunumlarını tek slayta indirsin. TÜSİAD Başkanı’nın iki polisin kolundaki fotoğrafını, Türkiye’deki yatırım ortamı bu kadar müsait diye gösterebilir" diye konuştu.

Özel devamında şöyle konuştu: "Erdoğan, vaktiyle ‘Demokrasi bir trendir, gerektiğinde ineriz’ dediğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Şimdi trenden indi. İndiği istasyon, otoriterlik, despotluk ve bundan sonra Türkiye’deki hiç kimsenin mal, mülk, fikir, ifade özgürlüğünün olmadığı bir otoriter sistemdir. Onların varmak istediği istasyon burasıymış, indiler. Ama demokrasi treni yoluna devam edecek. Tarih inenleri de yazacak, direnenleri de yazacak."

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İMAMOĞLU BUGÜN BAŞVURACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılmak için bugün başvuruda bulunacağı öğrenildi. CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak. CHP’nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart’ta gerçekleştirilecek.