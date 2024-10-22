Demokrasi ve özgürlük için mücadeleye devam

Haber Merkezi

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Denizli Valiliği önüne çelenk bırakarak TMMOB'un 70'inci yılını kutladı. Yapılan açıklamada, kurulduğu günden bugüne örgütlülüğünü büyütme ve kamunun çıkarlarını koruma gayretiyle hareket edildiği belirtildi.

Açıklamada konuşan TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mimar Mehmet Öztürk, yaşanan kriz nedeniyle mühendis ve mimarların ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekti. Öztürk, “İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Bunun en somut örneği, birliğimiz ile SGK arasında imzalanan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesidir. Meslektaşlarımız adına bir kazanç olan bu ufak adıma bile sermaye kesimleri tahammül edememiş, iktidar güdümündeki yargı kararlarıyla bizlerin düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamıştır" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarını ve ülkenin geleceğini hedef alan saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarının söyleyen Öztürk, "TMMOB'un bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz" dedi.