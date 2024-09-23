Demokrasinin beşiğinde skandal

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Gazze’deki savaşı yaymak isteyen İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasında gerilim tırmanırken “demokrasinin beşiği” Avrupa’da Filistin’e destek gösterilerine yönelik baskı tepki çekiyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde 400’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu ayrıca önceki gece saatlerinden itibaren ülke topraklarına 150 roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Hizbullah son günlerdeki İsrail saldırılarına yanıt olarak İsrail’in Hayfa kentinin doğusundaki Ramat David Hava Üssü’ne onlarca roket fırlattığını bildirdi. Roketlerin bazıları, sınırın 48 kilometre içerisindeki Hayfa kentine isabet etti.

ÇOCUĞA GÖZALTI

İsrail’in en büyük destekçilerinden Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde ise Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesi ile 10 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde çocuğun elinde bayrakla kaçtığı, polislerin de sıkıştırdığı görüldü. Polisin çocuğu kovalayarak gözaltına alması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.