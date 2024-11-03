Demokrat Gazetesi’nin arşivi açılıyor: Kendi aynamızdan geçmişe bakalım

Sosyalist hareketin ilk günlük gazetesi ve BirGün’ün de kutup yıldızı olan Halkın Gazetesi Demokrat’ın arşivi erişime açılıyor. Aralık 1979’da yayın hayatına başlayan Demokrat’ın ömrü 12 Eylül askerî faşist darbesinin hedefi olarak son buluyor.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, BirGün’ün kuruluşunu ve 20 yılını anlatan “Bir Düş” belgeselinin Ankara gösteriminin ardından kaleme aldığı ‘Demokrat’tan BirGün’e bir “Düş”ün yeniden yaratılışı’ başlıklı yazısında 12 Eylül Darbesi’nin sabahındaki tanıklığını şöyle anlatıyor:

“Demokrat bürosuna çıktım, kapı duvardı; kimseler yoktu. O gece askerler, büroyu basmış, içerde kim varsa alıp götürmüşlerdi. O sabah, askeri darbenin ve o günden sonra olacakların ağırlığını o kapının önünde hissettim. Dostlarımı yitirmiştim, Demokrat gazetesi artık yoktu.”

Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), uzun bir çalışmanın ardından ‘kurtarılan’ Demokrat Gazetesi’nin arşivini gün yüzüne çıkarıyor. Arşiv, 8 Kasım’da taksavarsiv.org üzerinden erişime açılacak. Dijital arşivin açılışı öncesi BirGün’ün sorularını yanıtlayan TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Arslan, “TAKSAV’ın arşivindekiler de büyük oranda bu biçimde saklanmış, kaçırılmış, korunmuş belgeler” diyor.

Öncelikle bu arşiv nasıl bir çalışmanın ürünü, neden böyle bir ihtiyaç duyuldu ve ne kadar sürede bir araya getirildi?

TAKSAV, 1990’lı yılların hemen başında, 12 Eylül Darbesi’yle kesintiye uğratılan ülkemizin sol-sosyalist birikiminin yeniden canlandırılması amacıyla kurulmuş bir vakıf. Kurucuları arasında çok sayıda aydın, yazar, akademisyen, sanatçı, siyasetçi bulunuyor. Uzun süren cezaevleri süreci sonrasında devrimcilerin yeniden bir araya gelerek dönemin siyasal sorunlarını birlikte tartışmasına zemin oldu.

Kuruluşundan itibaren kültürel, sanatsal ve siyasal alandaki pek çok faaliyetin odağı olan TAKSAV, aynı zamanda 12 Eylül öncesi dönemin birikimlerinin, ürünlerinin bir araya geldiği bir yapıydı. O dönemde vakıfla iç içe olan pek çok aydın ve düşünür kütüphanelerini TAKSAV’a bağışladı. Henüz dijital arşivlerin oluşmadığı 1990’lı yıllarda ülkenin en zengin arşivi ve kütüphanesi TAKSAV’daydı. Ne yazık ki bu değerli arşiv çok uzun süre boyunca sadece arşivi bilenlerin ve arşive ulaşabilenlerin kullanımıyla sınırlı kaldı.

TAKSAV Yönetim Kurulu olarak bu arşivin daha geniş kesimlerle buluşması gerektiğini düşündüğümüz için TAKSAVArşiv projesini başlatarak mücadele tarihine ışık olmuş yayınları dijitalleştirerek erişime açmaya karar verdik. Bunun ilk adımını da Demokrat Gazetesi’nin tüm sayılarını erişime açarak atacağız. Sonrasında elimizde ne varsa paylaşmaya devam edeceğiz.

Peki, çalışmalar sırasında en çok zorlanılan noktalar neler oldu?

Arşiv denildiğinde hep geçmişe ait bir şeylerden bahsedildiği düşünüldüğü için insanlar o anda elinde olanları koruyup, kollamak konusunda çok özensiz davranıyor. Bu özensizlik sadece kişiler için değil, kurumlar için de geçerli. Ülkemizdeki hiçbir kurum, şayet o konuyu iş edinmediyse bir arşiv oluşturmak, kayıt tutmak ya da belge saklamak konusunda sistemli bir çalışma yürütmüyor. Dolayısıyla çok köklü kurumların, oluşumların, hatta siyasi partilerin bile düzenli birer arşivi bulunmuyor. Sol-sosyalist yapılar için bu durum daha da vahim boyutta.

Sosyalistler açısından bunun anlaşılabilir nedenlerinden birisi darbelerle, baskılarla, şiddetle, hukuksuz yargılamalarla örülü siyasi yaşantımız olabilir. İnsanların kendi kütüphanesindeki kitapları, aile albümündeki fotoğrafları bile yakmak ya da gömmek zorunda kaldığı bir demokrasi tarihimiz varken, insanlara “Bu belgeleri neden saklamadınız?” diye sormak belki de abesle iştigal etmek olurdu. Kendi yazdığı kitabı bile yıllar sonra sahaftan alarak edinebilen yazarlar var ülkemizde. Bu açıdan bakıldığında 12 Eylül öncesi dönem söz konusu olduğunda bugün elimizde bulunan arşivler çoğunlukla polisten kurtarılabilmişlerle sınırlı. TAKSAV’ın arşivindekiler de büyük oranda bu biçimde saklanmış, kaçırılmış, korunmuş belgeler.

Hal böyle olunca bu belgeler oldukça yıpranmış, zarar görmüş, eksilmiş oluyor. Bilgi ve belgeleri tam ve sağlam olarak bulabilmek bizim arşiv konusunda yaşadığımız en önemli sorun oldu.

Mutlu Arslan

Arşivler bir tür hafıza tazeleme ilacı oluyor. Demokrat’ın arşivinin gün yüzüne çıkarılmasının hafızalarda nasıl bir his yaratacağını düşünüyorsunuz? Özellikle bugün siyasi tartışmalar ve ülkenin içinden geçtiği döneme bakınca…

Son yıllarda geçmiş üzerine, özellikle 12 Eylül öncesi döneme ilişkin anıları yazmak konusunda büyük bir heves görüyoruz. Öte yandan bu yazılanları okurken, çoğunlukla, yaşananların ve hatırlananların o dönemin siyasal-toplumsal gerçekliğinden koparıldığını görüyoruz. Geçmişi tümüyle kişisel ve duygusal bir deneyime sıkıştırmak, geçmişin gerçek bilgisine ulaşmamızı sınırlandırıyor. Ülkenin tarihsel gerçekliğinden ve sınıf çatışmalarından arındırılmış bir geçmiş anlatısı aslında egemenlerin 12 Eylül’ün hemen ertesinden başlayarak sola-sosyalistlere çizdiği bir patikaydı.

Solcular, sosyalistler sürekli olarak “kendileriyle hesaplaşmaya”, “özeleştiri vermeye”, “hatalarını itiraf etmeye” zorlandı. Edebiyatta, sinemada bu patikadan gidenlerin izlerini çok gördük ama devrimciler çok uzun yıllar boyunca buna karşı direndi. Şimdilerde yükselen anı furyasının yeniden çamurlu patikaya sapmasını tehlikeli buluyorum.

Demokrat gazetesinin sayfaları 12 Eylül öncesindeki 9 aylık süreçte ülkede yaşananları belki de en açık, en gerçek haliyle görebileceğiniz tarihsel belgelerdir. Bugüne kadar o döneme ilişkin kitaplardan okuduğunuz her şey, belgesellerden izlediğiniz her şey Demokrat’ın sayfalarındaki yalın gerçekliğin yanında çok değersiz kalacaktır. Faşistlerin bu ülke halklarına yaşattığı zulmü ve bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, yoksullarının, bu ülkenin aydınlık yüzü olan devrimcilerin bu karabasana nasıl direndiklerini Demokrat’ın sayfalarında göreceksiniz.

Bugünün iktidarı gücünün önemli bir bölümünü geçmişi kendi siyasal ihtiyaçları konusunda eğip-bükebilme hatta değiştirebilme kabiliyetinden alıyor. AKP sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihini değil, yakın tarihimizi de bir film senaryosu gibi şekillendirebiliyor. Bunu 2010 Anaysa referandumunda çok yakından gördük. İktidarın tarihin üzerindeki bu hükümranlığına karşı kendi tarihimizin bilincinde olmamız, bize çok şey kazandıracaktır. O yüzden geçmişe iktidarın aynasından değil, kendi aynamızdan bakmamız için Demokrat Arşivi bize büyük bir olanak yaratmaktadır.

Demokrat gazetesi kısa ömrüne rağmen yarattığı etki ile basın tarihinde çok önemli yer tutuyor ve ismi anılmaya devam ediyor. Demokrat’ın sırrı ne?

Demokrat Gazetesi halktan yana, patronsuz bir günlük gazete olması noktasında çok öncü bir deneyim. Ülke tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birinde, iç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği koşullarda böylesi bir gazete yayınlanabiliyor olması bile başlı başına gazetecilik başarısı. Bu başarının birkaç nedeni olduğu söylenebilir. İlki ve en önemlisi, hiç kuşkusuz ki, arkasında o dönemin en güçlü siyasi hareketi olan Devrimci Yol’un bulunmasıdır. Başarının bir diğer nedeni de o dönemin önde gelen aydınlarının, edebiyatçılarının, akademisyenlerinin projeyi önemsemesi ve gazeteyle çok güçlü bağ kurmaları olarak görülebilir. Bu aydınların gazeteyle kurduğu yakın bağın, gazetenin çok hızlı biçimde toplumsallaşmasını ve yaygınlaşmasını sağladığını görüyoruz.

Bütün bunların yanında Demokrat’ın her gün yayınlanabilmesi için uğraş veren tüm o idarecilerin, gazetecilerin, grafikerlerin, düzeltmenlerin, dizgicilerin, dağıtımcıların verdiği karşılıksız emeği de es geçmemek gerekiyor.

Faşistlerin her gün onlarca kişiyi öldürdüğü o günün koşullarında, sosyalist bir gazetede, devrimci kimliğinle adeta açık hedef olarak yaşamını sürdürebilmenin kendisi bile çok büyük bir cesaret örneği. Nitekim Demokrat’ın polis/adliye muhabiri Recai Ünal, henüz 21 yaşındayken gazeteden çıkıp evine giderken faşistler tarafından kaçırılarak işkenceyle öldürülüyor. Demokrat tüm o koşullarda halk için haber üretmek isteyen, gazetecilik yapmak isteyen gencecik kadın ve erkeklerin cesaret ve özverileriyle yayınını sürdürebilmiştir.

Hepsine teşekkür ediyor, yitirdiklerimizi saygıyla anıyorum. O tarihin parçası olmuş isimlerin önemli bir bölümü 8 Kasım’da Ankara’da düzenleyeceğimiz etkinliğe katılacak. Tüm dostlarımızı onlarla tanışmaya bekliyoruz.