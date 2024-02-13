Demokrat Makina Mühendisleri’nden MMO İstanbul Şube seçimleri için çağrı

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TMMOB'ye bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin iki yılda bir gerçekleştirilen Şube Yönetim Kurulu Seçimlerinin 36'ncısı 18 Şubat Pazar günü yapılacak. Kartal'da bulunan Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde yapılacak seçimlerden önce 17 Şubat tarihinde ise Şube Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

Genel Kurul ve Seçim hazırlıkları sürerken seçimlerde adaylıklarını açıklayan Demokrat Makina Mühendisleri, seçimlere katılım çağrısı yaptı. "36. Dönem Yönetim Kurulu Seçimlerine Adayız" başlığıyla bir broşür de yayımlayan Demokrat Makina Mühendisleri, adaylıklarını “Çözüm, Değişim, Gelecek Biziz” sloganıyla duyurdu.

Kolektif anlayışı temsil ediyoruz

"Çözüm Biziz" etiketiyle sunulan ilk başlıkta tüm meslektaş ve üyelerin sorunlarının tespit edildiği belirtilirken sorunlara ilişkin çözümlerin kolektif bir anlayış ve dayanışma faaliyetlerini ile çözüleceğinin altı çizildi.

DEĞİŞİM İHTİYACI

Değişimin ülke koşulları etrafında mesleğin sorun ve talepleri için zorunlu olduğu belirtilen ikinci başlık, 'Değişim biziz' etiketiyle sunuldu.

Ülkedeki siyasal atmosferin değişime uğradığı koşullarda mühendislerin de sorun ve taleplerinin değiştiği belirtilen Demokrat Makina Mühendisleri, mesleğin ve meslektaşlarının, günün koşullarına uygun, değişim ihtiyacı doğrultusunda aday olduklarını belirtti.

"GELECEK BİZİZ"

Son başlık ise 'Gelecek Biziz' etiketi oldu. Eğitimin nitelikli ve kaliteli olması gerektiği vurgulanan açıklamada çağ dışı eğitim sistemine karşı, laik bilimsel demokratik bir eğitim anlayışıyla, uygulamalı eğitimin esas alınacağı, mühendislik eğitiminin tekrar nitelikli hale getirilmesi için mücadele edileceği de vurgulandı.

Yayımlanan broşürde yer alan diğer kısımlardan bazı bölümler ise şöyle:

*Açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan düşük ücretlerle kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılan meslektaşlarımız için mühendislik asgari ücretinin yeniden uygulaması ve etkin denetim sağlanması için hep birlikte mücadele edeceğiz ve dayanışma göstereceğiz.

*İnsan yaşamına mal olan ticaretleştirilen denetim anlayışına karşı çözüm biziz.

*Cumhuriyet kazanımlarının birer birer tasfiye edildiği, piyasacı dönüşümden tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra tüm mühendislik uygulamalarının ve meslektaşlarımızın sosyal konum ve koşullarının doğrudan olumsuz biçimde etkilendiği bu zorlu günlerde mesleğimiz ve meslektaşlarımızın ihtiyacı olan değişim biziz.

*Cumhuriyet'in 100, odamızın 70'inci yıldönümünde örgütlülüğümüzü güçlendirerek mesleki itibarımızı artıracağız.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER NEYE ADAY?

Demokrat Mühendisler neye aday?

Ülke sorunları etrafında mühendislerin kamucu, bilimsel, demokratik bir ülke mücadelesi için aday olduklarını açıklayan Demokrat Makina Mühendisleri, TMMOB, MMO ve İstanbul Şubesi'nin 54 yıllık demokrat geleneğinin sürdürülmesi için seçimlere aday olduklarını açıkladı.

Gönüllülük temelinde, her zaman toplumun vicdanı olmakta, toplumsallıktan, kamusallıktan, sosyal adaletten yana taraf olmaktayız" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bizler Makina Demokrat Mühendisler olarak, 36'ncısı gerçekleştirilecek olan MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Seçimlerine; "Meslektaşlarımızın ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda mücadele etmek için, iş cinayetleri ve kadın cinayetlerine dur demek için adayız. Meslek alanlarımızla ilgili olarak toplum yararına politika üreten ve kamusal denetimin yanında olan bir anlayış ile eğitim, sağlık ve barınma başta olmak üzere her türlü insani ihtiyaçların kamusal olarak karşılanması gerektiğini savunuyoruz. Taşımızı toprağımızı satanlara, Yap-İşlet-Devret soygununa, halkı müşteri gibi gören politikalara, ülkemizin geleceğini karartanlara, kamusal denetim alanlarını özelleştirerek şirketlere verenlere, taşeronlaştırma uygulamaları ile halka işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumun savunucusuyuz. Özgürlükçü, insan haklarından yana, demokratik, laik bir anlayışı savunmaktayız. Bu düşüncelerle; iki yıllık bir dönem için tüm meslektaşlarımıza Genel Kurul ve Seçimlerimize bekliyoruz."

Öte yandan Demokrat Mühendisler'in MMO Şube Yönetim Kurulu Başkan Adayı ise Ezgi Kılıç oldu. Kılıç daha önce MMO İstanbul Şubesi'nde öğrenci üyelik, Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanlığı, Kadın Komisyon Üyeliği ve iki dönem MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ'NİN 36. DÖNEM ADAYLARI TAM LİSTESİ

ASIL ADAYLAR

1. Ezgi KILIÇ

2. Aydan ADANIR USTA

3. Serkan SEVAT

4. Yunus KÜÇÜKKELEPÇE

5. İbrahim ZAFER

6. Şeref PARLAK

7. Tülay BURSALIOĞLU

YEDEK ADAYLAR

1. Beyhan ŞAHİN

2. Ali İnan ÜLGEN

3. Nazlı UNCU

4. Mehmet Gürcan ERDİNÇ

5. Yavuz KARATAŞ

6. Mehmet Yiğit ÖZGENÇ

7. Arda AYKURT