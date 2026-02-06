Demokrat Mühendisler: Gelenek geri gelecek

BirGün/ANKARA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi seçimleri bu hafta sonu (7-8 Şubat) gerçekleştirilecek. “Kökleri sağlam, dalları genç bir EMO” sloganıyla mavi listede birleşen Demokrat Mühendisler’in listesinde yer alan Meltem Yılmaz, yürüttükleri çalışmaları ve yaklaşım farklarını anlattı.

Yılmaz, Şubenin son iki dönemdir iktidara yakın bir grubun yönetiminde olduğunu belirterek, “Odamızın temel geleneği, özerk, bağımsız ve kamusal duruşa sahip olmaktır. Kim olduğuna bakmadan, üyelerimizi, meslek alanlarımızı ve toplumu olumsuz etkileyen her konuda eleştiriyi açıkça dile getirebilmektir” dedi.

Yılmaz, seçim çalışmasının omurgası, Şubenin kurumsal hafızasını ve meslek örgütü kimliğini yeniden görünür kılmak olduğunu kaydetti. “Bizim temel nirengi noktamız bağımsız ve özerk tavrımız ile kamusal bakış açımız” diyen Yılmaz, enerji ve ilgili meslek alanlarında yıllardır süren özelleştirme politikalarının yarattığı tabloya dikkat çekti.

“Meslek alanlarımızda mevcut iktidardan önce de başlayan ve yıllardır süren yağma ve talan anlayışı sonucunda, kamu mülkiyetinde olan ve doğal tekel niteliği taşıyan alanlar ‘özelleştirme’ adı altında ticarileştirildi” ifadelerini kullanan Yılmaz, özelleştirmelerin yalnızca yönetim değişimi değil, “sermaye transferi” anlamına geldiğini ifade etti. “Mal ve hizmetlerde fiyat artışına yol açacağını, vergi kaybı ve kamusal mali gelir kayıpları yaratacağını söyledik. Gelinen noktada ‘satacak ne kaldı’ arayışında bir çaresizlikle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yılmaz, “Ekolojik tahribat konusunda, herkese eşit adalet konusunda, devlet içinde kadrolaşma konusunda, yerel yönetimler konusunda, gelir dağılımı eşitsizliği konusunda, düşünce özgürlüğü konusunda, şeffaf ve hesap verebilir kamu işleyişi konusunda, Oda işleyişi ve teamülleriyle mesleki-teknik etkinlikler konusunda çok temel farklılıklarımız var” dedi.

Yılmaz, “Şubemizin özerk kimliğini, bilimsel yaklaşımını ve meslek örgütü olma niteliğini korumayı asli görevlerimizden sayıyoruz” sözleriyle, seçim hedeflerini kurumsal ilkelere bağladı.

GEÇMİŞİ REDDETMEYEN, GELECEĞİ KUCAKLAYAN BİR ÇİZGİ

Demokrat Mühendisler’in çalışma anlayışını “geçmişi reddetmeyen, ondan ders alan bugünü kavrayan, geleceği ise kucaklayan” bir hat olarak tanımlayan Yılmaz, yer altı ve yer üstü kaynakların uluslararası tekellerin veya emperyalist histerilerin sofrasına sunanlara karşı “halkın ortak malı” vurgusunu öne çıkardı. “Öncüllerimiz dün Filistin’de Filistin halkının yanındaydı, biz bugün hâlâ aynı şekilde düşünüyoruz. Nasıl 6. Filoya karşı çıktıysak, Kaz Dağları’nı delik deşik eden ‘altıncı filoya’ da karşı çıkıyoruz” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Nehirlerimizi borulara hapsedenlere, nükleer lobicilere teslim olanlara, termik santrallerin küllerini zeytinliklerimize ve ormanlarımıza tercih edenlere karşı olduk olmaya devam edeceğiz. Her koşulda barışın, demokrasinin, düşünce özgürlüğünün, insan haklarının, bilimsel düşüncenin yanındayız. Her türlü sömürü, yolsuzluk, talan, soygun, adaletsizlik, gelir eşitsizliğinin de kesinlikle karşısındayız.”

EMO Ankara Şubesi’nin 28. Olağan Genel Kurulu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü Orman Genel Müdürlüğü’nde (Yenimahalle), seçimler ise 8 Şubat 2026 Pazar günü Ankara Atatürk Lisesi’nde (Sıhhiye) gerçekleştirilecek.

Demokrat Mühendisler, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyerek tüm meslektaşlarını meslek onuruna sahip çıkmaya ve Mavi Liste’ye destek vermeye çağırdı.

MELTEM YILMAZ KİMDİR?

2015 Anadolu Üniversitesi mezunu Elektrik-Elektronik Mühendisi Meltem Yılmaz, EMO 'da çeşitli görevler aldı ve komisyon çalışmalarına katıldı.

Demokrat Mühendisler grubu Listesi adayı olarak 8 Şubat 2026 Pazar günü yapılacak seçimlere katılacak.