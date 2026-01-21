Demokrat Mühendisler tek listede birleşti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurul ve seçimlerle yeni yönetimini belirlemeye hazırlanıyor.

Seçimler öncesinde bir çıkış bildirgesi yayımlayan Demokrat Mühendisler, geçmiş dönemlerde şubeyi başarıyla yönetmiş isimlerden Ramazan Pektaş’ın başkan adaylığında, "Mavi Liste" ile göreve talip olduklarını duyurdu.

Yayımladıkları 28. Dönem Çıkış Bildirgesi'nde mevcut şube yönetimine yönelik eleştirilere yer veren Demokrat Mühendisler, EMO Ankara Şubesi'nin son dönemde iktidar bloğunun güdümüne girdiğine dikkat çekti.

Mevcut yönetimin, meslek odasını Cumhur İttifakı’nın bir ‘arka bahçesi’ne dönüştürdüğü vurgulanan açıklamada, iktidar ile kurulan bu bağımlı ilişkinin EMO’nun tarihsel, kamusal ve özerk kimliğini yok ettiği belirtildi. Bildirgede, "Meslek alanımızın, mühendisleri ve toplumu doğrudan ilgilendiren konularına duyarsız kalınmış, şubemiz kamuoyunda etkisizleştirilmiştir. İktidarın politikalarına eklemlenen bu anlayış, genç meslektaşlarımızın işsizlik ve düşük ücret sorunlarına karşı da seyirci kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Demokrat Mühendisler, mevcut tablonun bir kader olmadığını belirterek, "Edilgen, teslimiyetçi ve iktidarın gölgesinde değil; üyenin ve toplumun sesi olan bir şube" vaadinde bulundu.

GENÇ MÜHENDİSLER VE YENİ MEZUNLAR İÇİN ÖZEL VURGU

Seçim çalışmalarında "Kökleri sağlam, dalları genç" vurgusu yapan Demokrat Mühendisler, özellikle genç mühendislerin yaşadığı sorunları gündeminin ilk sırasına aldı. Yeni mezunlar ve EMO-Genç üyeleri için ücretsiz eğitimler, staj ve iş bulma konusunda yönlendirme mekanizmaları ve gençlik dayanışma ağları kuracaklarını belirten Ramazan Pektaş ve ekibi, şubeyi gençler için yeniden bir "ortak zemin" haline getirmeyi hedefliyor.

"BEN DEĞİL, BİZ DEMEK İÇİN GELİYORUZ"

Yeni yıla girerken meslektaşlarına bir mektup da yayımlayan Demokrat Mühendisler, 2026’nın umudun ve dayanışmanın yılı olacağını vurguladı. "Ayrıştırmak için değil birleştirmek için, kişisel değil kolektif akılla yönetmek için geliyoruz" diyen grup, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

EMO Ankara Şubesi’nin 28. Olağan Genel Kurulu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü Orman Genel Müdürlüğü’nde (Yenimahalle), seçimler ise 8 Şubat 2026 Pazar günü Ankara Atatürk Lisesi’nde (Sıhhiye) gerçekleştirilecek.

Demokrat Mühendisler, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" diyerek tüm meslektaşlarını meslek onuruna sahip çıkmaya ve Mavi Liste’ye destek vermeye çağırdı.