Demokrat Parti'de 43 isim yerini korudu, 77 kişiye yeni görev

Demokrat Parti'nin "söz yeniden milletin" sloganıyla düzenlenen 15'inci Olağan Kongresi, Ankara'da yapıldı. Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel başkanlık seçiminin ardından Genel İdare Kurulu (GİK), Merkez Karar Kurulu (MKK) ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri yapıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgiye göre, 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinde 26 kişi mevcut konumunu korurken, 24 isimde değişikliğe gidildi. Daha önce GİK'te yer alan İlay Aksoy ve Cemal Enginyurt ise listede yer almadı.

Mevcut isimler: Abdülbaki Mert, Adem İpek, Adnan Turfan, Ahmet Okur, Ali Dünya, Aşkın Öge, Barbaros Hayrettin Binicioğlu, Bülent Şahinalp, Dursun Akdemir, Erdem Demirdağ, Ertan Küçükay, Hasan Aysal, Haydar Altıntaş, İrem Taşpınar, Kamil Karamete, Levent Çelebi, Mehmet Ali Yavuz, Muhammed Kelleci, Muhtar Mahramlı, Murat Aydoğdu, Mustafa Serhan Yücel, Nur Kaan, Nuri Efe, Osman Varol, Rifat Melih Aktaş, Sefer Baylan,

Yeni seçilen isimler ise: Abdullah Eskihisarlı, Ahmet Büberci, Ali Oğulcan Kaya, Arslan Salman, Ayhan Ertin, Bülent Biçer, Çağrı Kaplan, Gürcan Dağdaş, Haldun Ufuk Koç, Halil İbrahim Bayrakçı, Haluk Yıldız, Hüseyin Acar, İbrahim Cevher Cevheri, İlhami Altınok, Kadir Güreten, Muammer Fevzi Yalçın, Mustafa Kerpiçci, Nihat Onbaşıoğlu, Orhan Akyıldız, Ömer Külahlı, Serhat Emanet, Serkan Tatlıcı, Sezai Balta, Süleyman Kaya oldu.

70 kişilik Merkez Karar Kurulu'nda ise 17 kişi mevcut konumunu korudu. 53 yeni isim MKK'ya seçildi.

Mevcut isimler: Ahmet Şen, Ali Osman Akgün, Cem Şakoğlu, Ertekin Sezer, Eser Kayhan, Eyüp Mehmet Güngörmez, Gökhan Farsak, Hasan Hüseyin Avcı, Hasan Selimoğlu, İsmail Ökten, Mustafa Güner, Nazif Kara, Salih Aslan, Sinan Genç, Süleyman Yaşa, Tardu Taylan, Zeki Kılıç Unar.

Yeni seçilen isimler: Abdulkadir Mekki, Abdulkadir Işık, Ahmet Atıcı, Ahmet Gökmen, Ahmet Kaymaz, Ahmet Tarık Karslı, Ali İnan, Ali Kırkağaç, Alper Zeyrek, Ayten Arslan, Aytuğ Ayberk Aygün, Burak Açıkgöz, Burhan Sarıkaya, Canan Kılıç, Cihan Nalburoğlu, Cihat Şengün, Dilek Acar Güleç, Ercan Şılbır, Fatih Yıldırım, Ferruh Köklü, Fevzi Canbaz, Güner Çiçekli, Halil İbrahim Uysal, Hasan Can Akay, Hasan Enet, Hasan Varlısenet, Hüseyin Tatar, Hüseyin Yalgın, Kamil Tuncay, Mehmet Bozdağ, Mehmet Diken, Mehmet Özcan, Mithat Ceylan, Murat Öngelen, Murat Yörük, Mustafa Çevik, Mustafa Dolar, Mustafa Tümer, Oğuzhan Öztürk, Okay Çarıkcı, Orhan Akcan, Oruç Kamberoğlu, Osman Kocatürk, Osman Oğuzhan, Özdemir Özdemir, Sabahattin Tekin, Selçuk Sert, Semra Sartık, Sinan Yıldız, Ünal Erdemir, Vahit Aydın, Yunus Emre Çolak, Zelkif Öksüz.

21 kişilik Yüksek Haysiyet Divanı'nda da 11 isim yerini korurken, 10 isimde değişikliğe gidildi

Mevcut isimler: Abdülkadir Okur, Cafer Oğuz, Doğan Kiper Ulusoy, Fikret Adamhasan, Hanefi Hakkı Kulaksız, Mehmet Selçuk Koçyiğit, Mehtap Sıddı Emirmahmutoğlu, Mustafa Karakaya, Muzaffer Polat, Nursan Ünal, Selami Genel

Yeni seçilen isimler: Arif Ercan, Cem Tokgöz, Durmuş Ali Karip, Hayrettin Turlin, İbrahim Ayaşlı, İlhan Erdinç, Mustafa Odabaşı, Orhan Başaran, Orhan Güler, Yusuf Gümüşay.