Demokrat Parti'de istifa çanları: Enginyurt'tan özlü sözlü açıklama

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un partiden istifa edeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken Enginyurt'tan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Enginyurt şu ifadeleri kullandı: “Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız.”

Enginyurt iddialar üzerine yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" demişti.

Öte yandan Demokrat Parti milletvekilleri Enginyurt ve Salih, Uzun partinin bugün yapılan 15. Olağan Kongresi'ne de katılmadı.