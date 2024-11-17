Demokrat Parti'de tartışmalı kongre: Gültekin Uysal yeniden genel başkanlığa seçildi

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı.

Kongre'de, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi.

Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini, bazı imzaların geçersiz sayıldığını açıkladı.

AKSOY: DARBE YAPILDI

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL YENİDEN SEÇİLDİ

Tartışmanın ardından, oy verme işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz sayıldı.

Sonucun açıklamasının ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Uysal, "Birlikteliğimizi koruduğumuz müddetçe, yürekler toplu vurdukça hiç kimsenin size, bize bir şey yapma şansı yok. O nedenle birlikteliğimiz daim olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

2 VEKİL İSTİFA EDEBİLİR

Gazeteci İsmail Saymaz, Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceğinin konuşulduğunu yazdı.

İstifalar gerçekleşirse Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı 1'e düşecek.