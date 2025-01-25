Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: “Bunca acının sorumluları bir gün mutlaka hesap verecekler"

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bolu Grand Kartal Otelindeki yangın faciasıyla ilgili, "Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir" şeklindeki açıklamasını, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP Genel Başkanı ve Sınırsız Yetkili/Sınırsız Sorumsuz Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. 'dedi. Bingöl depremi (2003), Pamukova tren kazası (2004), Kütahya tren kazası (2008), Davutpaşa patlaması (2008), Marmara sel felaketi (2009), Karadon maden kazası (2010), Van depremi (2011), Soma maden faciası (2014), Ermenek maden kazası (2014), Şirvan Maden Kazası (2016), Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını (2016), Çorlu tren kazası (2018), Ankara tren kazası (2018), İzmir depremi (2020), Elazığ depremi (2020), Batı Karadeniz sel felaketi (2021), Amasra maden ocağı patlaması (2022), Maraş merkezli deprem (2023), Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi (2023), İliç maden faciası (2024), Beşiktaş gece kulübü tadilatı yangını (2024), Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması (2024), Kartalkaya otel yangını ve son olarak dün Konya'da çöken bina sonrası yargıya kim hesap verdi? Gerçek sorumlular yerine yetki verilmeyen ama bir facia sonrası sorumlu ilan edilebilecek alt seviyede bir kaç memur ya da çalışan... Erdoğan tek bir konuda haklı! Bunca acının sorumluları bir gün ve yakında bir gün mutlaka hesap verecekler!"