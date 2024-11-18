Demokrat Parti kongresi yargıya taşınıyor

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Büyük Kongresi, dün "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı.

Genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, "bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi", "bazı imzaların geçersiz sayılması" gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu sırada salonda tartışma yaşandı. Aksoy, karara tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz" dedi.

Tartışmanın ardından, oy verme işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz sayıldı.

İLAY AKSOY: YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Aksoy, "Dünkü yapılan Demokrat Parti 15.Olağan kongresinde yoğun baskılar sonucunda imzaların geri çektirildiğini söyledim. İstanbul İl Başkanı Adem İpek’in bizzat 'aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz' ifadeleri de bu durumu açıkça ortaya koymakta ve itiraf edilmektedir" dedi.

"Bu kongre antidemokratik ve usulsüz koşullarda yapılmıştır" diyen Aksoy, "Benim seçilme, delegelerimizin seçme hakkına, hür iradesine el konulmuştur. Partimizin itibarı adına gerekli yasal işlemleri ben ve ekip arkadaşlarım başlatacağız" ifadelerini kullandı.