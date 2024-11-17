Demokrat Parti kongresinde kavga: İlay Aksoy'un adaylığı kabul edilmedi
Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi. Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" dedi. Öte yandan Milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceğinin konuşulduğu öne sürüldü.
Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da bir otelde başladı.
Kongre'de, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi.
Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini, bazı imzaların geçersiz sayıldığını açıkladı.
AKSOY: DARBE YAPILDI
Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" dedi.
2 VEKİL İSTİFA EDEBİLİR
Gazeteci İsmail Saymaz, Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceğinin konuşulduğunu yazdı.
İstifalar gerçekleşirse Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı 1'e düşecek.
Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceği konuşuluyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 17, 2024
Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı bire düşecek.