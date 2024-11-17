Demokrat Parti kongresinde kavga: İlay Aksoy'un adaylığı kabul edilmedi

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da bir otelde başladı.

Kongre'de, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi.

Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini, bazı imzaların geçersiz sayıldığını açıkladı.

AKSOY: DARBE YAPILDI

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" dedi.

2 VEKİL İSTİFA EDEBİLİR

Gazeteci İsmail Saymaz, Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceğinin konuşulduğunu yazdı.

İstifalar gerçekleşirse Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı 1'e düşecek.